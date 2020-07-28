"Платить ни за что не буду": Остапчука в женском образе обслужили на СТО
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Известный телеведущий, шоумен, стендап-комик Владимир Остапчук развеселил Сеть новой пародией. В Инстаграм Остапчук добавил ролик, в котором, по сюжету, приехал на киевское СТО в образе некой Карины Володиной - девушки с сиреневыми волосами.
В кадре Владимир по-женски капризничает, жалуется на недопонимание со стороны персонала и наконец отказывается оплачивать услуги. В описании к видео шоумен отметил, что работники СТО также повеселились, записывая ролик.
Карина Володина приехала на автосервис🤷♀️
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Disclaimer: данное видео это всего лишь невинный юмор ребят из @shockmotorsport, которые профессионально обслуживают автомобили, предоставляя полный спектр услуг.
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У них ещё и гоночная команда есть, девочки 😊
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А вы как считаете, кто круче в машинках разбирается?
🔥если мальчики
🌈 если девочки
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Голосуй за своих😀, - написал Остапчук.
Карина Володина приехала на автосервис🤷♀️ ⠀ Disclaimer: данное видео это всего лишь невинный юмор ребят из @shockmotorsport, которые профессионально обслуживают автомобили, предоставляя полный спектр услуг. ⠀ У них ещё и гоночная команда есть, девочки 😊 ⠀ Кстати, на весь август действует акция - минус 15 процентов на обслуживание вашего авто по моему промокоду «Остапчук». ⠀ А вы как считаете, кто круче в машинках разбирается? 🔥если мальчики 🌈 если девочки ⠀ Голосуй за своих😀
Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука кардинально сменила имидж.
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