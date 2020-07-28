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"Платить ни за что не буду": Остапчука в женском образе обслужили на СТО

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Шоумен развеселил Сеть новой пародией - на этот раз на слабый пол во время техобслуживания .

"Платить не буду": Остапчука в образе Карины Володиной обслужили на СТО
скриншот из видео

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Известный телеведущий, шоумен, стендап-комик Владимир Остапчук развеселил Сеть новой пародией. В Инстаграм Остапчук добавил ролик, в котором, по сюжету, приехал на киевское СТО в образе некой Карины Володиной - девушки с сиреневыми волосами.

В кадре Владимир по-женски капризничает, жалуется на недопонимание со стороны персонала и наконец отказывается оплачивать услуги. В описании к видео шоумен отметил, что работники СТО также повеселились, записывая ролик.

Карина Володина приехала на автосервис🤷‍♀️

Disclaimer: данное видео это всего лишь невинный юмор ребят из @shockmotorsport, которые профессионально обслуживают автомобили, предоставляя полный спектр услуг.

У них ещё и гоночная команда есть, девочки 😊

А вы как считаете, кто круче в машинках разбирается?
🔥если мальчики
🌈 если девочки

Голосуй за своих😀, - написал Остапчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карина Володина приехала на автосервис🤷‍♀️ ⠀ Disclaimer: данное видео это всего лишь невинный юмор ребят из @shockmotorsport, которые профессионально обслуживают автомобили, предоставляя полный спектр услуг. ⠀ У них ещё и гоночная команда есть, девочки 😊 ⠀ Кстати, на весь август действует акция - минус 15 процентов на обслуживание вашего авто по моему промокоду «Остапчук». ⠀ А вы как считаете, кто круче в машинках разбирается? 🔥если мальчики 🌈 если девочки ⠀ Голосуй за своих😀

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука кардинально сменила имидж. 

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Теги: Владимир Остапчук, пародия, смешное видео, автосервис
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Источник: IVONA)bigmir.net

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