Молодая жена Дмитрия Комарова показала роскошную фигуру после тренировки
Александра Кучеренко запостила кадр из спортзала.
Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая “Звездного спорта“, танцовщица и модель Александра Кучеренко в очередной раз восхитила фанов своей стройностью.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 22-летняя жена звезды “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала селфи из спортзала. Знаменитость продемонстрировала на камеру идеальную фигуру после тренировки. На свежем снимке Александра предстала в черном топе, велосипедиках и белых кроссовках.
Напомним, ранее Комаров с супругой очаровали публику стильными нарядами.
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