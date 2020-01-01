Молодая жена Дмитрия Комарова показала роскошную фигуру после тренировки

Александра Кучеренко запостила кадр из спортзала.

Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая “Звездного спорта“, танцовщица и модель Александра Кучеренко в очередной раз восхитила фанов своей стройностью.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 22-летняя жена звезды “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала селфи из спортзала. Знаменитость продемонстрировала на камеру идеальную фигуру после тренировки. На свежем снимке Александра предстала в черном топе, велосипедиках и белых кроссовках.

Александра Кучеренко на тренировке Скриншот

Напомним, ранее Комаров с супругой очаровали публику стильными нарядами.

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