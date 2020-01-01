Звездная пара эффектно засветилась на вечеринке Кати Осадчей .

"Голливуд": Комаров с супругой очаровали публику стильными нарядами instagram.com/aakucherenko

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Популярный телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров и его супруга Мисс Украина-2016, телеведущая Александра Кучеренко очаровали Сеть новыми фото.

В Инстаграм пара добавила кадры с open-air по случаю 15-летия программы “Светская жизнь“ с Екатериной Осадчей.

Звездная пара появилась на красной дорожке в стильных аутфитах. Дмитрий надел серый костюм в клетку, рубашку в тон и светло-коричневые туфли, а Александра выбрала для пати короткое платье в сиренево-розовых тонах, открытые босоножки и маленькую сумочку. Образ Саши дополнили прическа “хвост“ с завитыми волосами и лаконичное украшение на шее.

тусовке Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку🤭 @komarovmir, ты не знаешь, кто он?)

P.S. Спасибо @svitsketv за красивый концерт в Ботаническом саду к 15-летию программы! В эфире скоро на 1+1😉, - написала Александра.

"Голливуд": Комаров с супругой очаровали публику стильными нарядами instagram.com/aakucherenko

"Голливуд": Комаров с супругой очаровали публику стильными нарядами instagram.com/aakucherenko

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Фолловеры похвалили образы пары и прокомментировали фото:

Дима как-будто с тростью!! Просится цилиндр 🎩!! Красивые!!!!🙌🏽🙌🏽

Голливуд 😍😍👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Знаю кто он) Твой любимый и лучший муж😊

💓💓💓💓💓💓🙌🏻🙌🏻🙌🏻💫💫

Пара очень красивая! Вы прекрасные! Счастья и красивых деток!😉🌷🌷🌷, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала фигуру после карантина.

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