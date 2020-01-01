"Голливуд": Комаров с супругой очаровали публику стильными нарядами
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Популярный телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров и его супруга Мисс Украина-2016, телеведущая Александра Кучеренко очаровали Сеть новыми фото.
В Инстаграм пара добавила кадры с open-air по случаю 15-летия программы “Светская жизнь“ с Екатериной Осадчей.
Звездная пара появилась на красной дорожке в стильных аутфитах. Дмитрий надел серый костюм в клетку, рубашку в тон и светло-коричневые туфли, а Александра выбрала для пати короткое платье в сиренево-розовых тонах, открытые босоножки и маленькую сумочку. Образ Саши дополнили прическа “хвост“ с завитыми волосами и лаконичное украшение на шее.
тусовке Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку🤭 @komarovmir, ты не знаешь, кто он?)
P.S. Спасибо @svitsketv за красивый концерт в Ботаническом саду к 15-летию программы! В эфире скоро на 1+1😉, - написала Александра.
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Фолловеры похвалили образы пары и прокомментировали фото:
- Дима как-будто с тростью!! Просится цилиндр 🎩!! Красивые!!!!🙌🏽🙌🏽
- Голливуд 😍😍👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
- Знаю кто он) Твой любимый и лучший муж😊
- 💓💓💓💓💓💓🙌🏻🙌🏻🙌🏻💫💫
- Пара очень красивая! Вы прекрасные! Счастья и красивых деток!😉🌷🌷🌷, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала фигуру после карантина.
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