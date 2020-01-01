"Красотометр зашкалил": Жена Комарова очаровала Сеть свежим фото
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Супруга популярного телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть свежим снимком, сделанным во время прогулки по Киеву.
В Инстаграм Мисс Украина 2016, телеведущая Александра Кучеренко добавила яркое фото, на котором позирует в голубом летнем платье и джинсовой куртке под навесом с цветами.
Волосы Саши распушены а на лице - легкая улыбка. На заднем плане на фото виднеется киевский музей войны - Родина-мать.
💗, - лаконично подписала снимок Александра.
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Фолловеры прокомментировали снимок, похвалив красоту Саши и удачный ракурс фото.
- “Потому что нельзя быть на свете красивой такой!“...💖💖💖
- Красавица 😍👍
- Это ж нужно уметь такой ракурс выбрать👏👏
- Красотометр зашкалил)
- Ви дуже ніжна і жіночна, захоплююсь вами! Дійсно, після таких фото з'являється посмішка!😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Комаров с женой поделились яркими фото из поездки.
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