Александра Кучеренко снялась на фоне Родины-матери и поразила Сеть .

"Красотометр зашкалил": Жена Комарова очаровала Сеть свежим фото instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть свежим снимком, сделанным во время прогулки по Киеву.

В Инстаграм Мисс Украина 2016, телеведущая Александра Кучеренко добавила яркое фото, на котором позирует в голубом летнем платье и джинсовой куртке под навесом с цветами.

Волосы Саши распушены а на лице - легкая улыбка. На заднем плане на фото виднеется киевский музей войны - Родина-мать.

💗, - лаконично подписала снимок Александра.

"Красотометр зашкалил": Жена Комарова очаровала Сеть свежим фото instagram.com/aakucherenko

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Фолловеры прокомментировали снимок, похвалив красоту Саши и удачный ракурс фото.

“Потому что нельзя быть на свете красивой такой!“...💖💖💖

Красавица 😍👍

Это ж нужно уметь такой ракурс выбрать👏👏

Красотометр зашкалил)

Ви дуже ніжна і жіночна, захоплююсь вами! Дійсно, після таких фото з'являється посмішка!😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Комаров с женой поделились яркими фото из поездки.

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