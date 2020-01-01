Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Красотометр зашкалил": Жена Комарова очаровала Сеть свежим фото

Комментариев: 0
Александра Кучеренко снялась на фоне Родины-матери и поразила Сеть .

"Красотометр зашкалил": Жена Комарова очаровала Сеть свежим фото
instagram.com/aakucherenko

Читай также: “Невероятная“: Британская модель показала пышные ягодицы в пикантном наряде

Супруга популярного телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть свежим снимком, сделанным во время прогулки по Киеву.

В Инстаграм Мисс Украина 2016, телеведущая Александра Кучеренко добавила яркое фото, на котором позирует в голубом летнем платье и джинсовой куртке под навесом с цветами.

Волосы Саши распушены а на лице - легкая улыбка. На заднем плане на фото виднеется киевский музей войны - Родина-мать.

💗, - лаконично подписала снимок Александра.

"Красотометр зашкалил": Жена Комарова очаровала Сеть свежим фото
instagram.com/aakucherenko

Читай также: 53-летняя Берри поразила снимком в откровенном купальнике

Фолловеры прокомментировали снимок, похвалив красоту Саши и удачный ракурс фото. 

  • “Потому что нельзя быть на свете красивой такой!“...💖💖💖
  • Красавица 😍👍
  • Это ж нужно уметь такой ракурс выбрать👏👏
  • Красотометр зашкалил)
  • Ви дуже ніжна і жіночна, захоплююсь вами! Дійсно, після таких фото з'являється посмішка!😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Комаров с женой поделились яркими фото из поездки. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь