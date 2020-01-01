"Стройная русалка": Жена Комарова в купальнике очаровала Сеть
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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть свежим фото в купальнике. В Инстаграм Мисс Украина-2016, телеведущая Александра Кучеренко добавила снимок из бассейна.
В кадре Саша сидит на бортике, опустив ноги в воду. Одета знаменитость в черный сдельный купальник с открытой спиной, шапочку для плавания и очки.
Отправляюсь в заплыв под свои счастливые цифры на табло😉
Бассейн в @skyfitness.ua очень неплохо заменяет море))) - написала Саша.
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Фолловеры похвалили фото в комментариях :
- Стройнее и красивее русалочку не найти😍😅
- Фото в купальнике 😍🔥🔥🔥🔥🔥
- 🌺🌺🌺🌺🌺😍 Вы красавица
- 🌷🌷Look🖤so🖤sweet🖤you🖤are🖤so🖤beautifull🖤cute🖤hot🖤lovely🌹🌹, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Александра Кучеренко с мужем очаровали Сеть стильными нарядами.
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