"Стройная русалка": Жена Комарова в купальнике очаровала Сеть

Александра Кучеренко показала фото из бассейна .

"Стройная русалочка": Жена Комарова в купальнике очаровала Сеть instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть свежим фото в купальнике. В Инстаграм Мисс Украина-2016, телеведущая Александра Кучеренко добавила снимок из бассейна.

В кадре Саша сидит на бортике, опустив ноги в воду. Одета знаменитость в черный сдельный купальник с открытой спиной, шапочку для плавания и очки.

Отправляюсь в заплыв под свои счастливые цифры на табло😉

Бассейн в @skyfitness.ua очень неплохо заменяет море))) - написала Саша.

"Стройная русалочка": Жена Комарова в купальнике очаровала Сеть instagram.com/aakucherenko

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Фолловеры похвалили фото в комментариях :

Стройнее и красивее русалочку не найти😍😅

Фото в купальнике 😍🔥🔥🔥🔥🔥

🌺🌺🌺🌺🌺😍 Вы красавица

🌷🌷Look🖤so🖤sweet🖤you🖤are🖤so🖤beautifull🖤cute🖤hot🖤lovely🌹🌹, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко с мужем очаровали Сеть стильными нарядами.

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