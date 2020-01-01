Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Стройная русалка": Жена Комарова в купальнике очаровала Сеть

Комментариев: 0
Александра Кучеренко показала фото из бассейна .

"Стройная русалочка": Жена Комарова в купальнике очаровала Сеть
instagram.com/aakucherenko

Читай также: “Путешествуем Гуцульщиной“: Комаров с женой показали яркие фото

Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть свежим фото в купальнике. В Инстаграм Мисс Украина-2016, телеведущая Александра Кучеренко добавила снимок из бассейна.

В кадре Саша сидит на бортике, опустив ноги в воду. Одета знаменитость в черный сдельный купальник с открытой спиной, шапочку для плавания и очки. 

Отправляюсь в заплыв под свои счастливые цифры на табло😉
Бассейн в @skyfitness.ua очень неплохо заменяет море))) - написала Саша.

"Стройная русалочка": Жена Комарова в купальнике очаровала Сеть
instagram.com/aakucherenko

Читай также: “Парад купальников“: Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы

Фолловеры похвалили фото в комментариях :

  • Стройнее и красивее русалочку не найти😍😅
  • Фото в купальнике 😍🔥🔥🔥🔥🔥
  • 🌺🌺🌺🌺🌺😍 Вы красавица
  • 🌷🌷Look🖤so🖤sweet🖤you🖤are🖤so🖤beautifull🖤cute🖤hot🖤lovely🌹🌹, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко с мужем очаровали Сеть стильными нарядами. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь