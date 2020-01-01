Ожидание и реальность: Цибульская запостила забавные кадры с братом-красавцем

Певица опубликовала редкие семейные кадры с братом Сергеем.

Известная украинская ведущая и певица Оля Цибульская впервые за долгое время показала своего брата. Редкие семейные кадры с Сергеем 34-летняя артистка обнародовала по случаю его дня рождения, 30 июля.

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Так, на странице звезды в Инстаграм появилось два забавные снимки, где Оля и Сергей позируют на крыше. На одном из фото звездная сестра пытается поднять именинника. На свежих кадрах Цибульская предстала в синем комбинезоне и белой накидке с синими и золотистыми узорами. А Сергей был одет в светлую рубашку и черные штаны.

“Старша сестра: 1-очікування, 2-реальність 😂. Мій маленький Братик❤️Колись могла взяти на ручки. Тепер ти мене на руках - в усі моменти, коли прошусь. ❤️Ти Мужчина❤️Чоловіку має в житті пощастити тричі: в кого народитись, в кого вчитись і на кому одружитись. Хай в тебе буде завжди джекпот🔥💋❤️Вітаємо!!“, - написала певица.

Цибульская запостила забавные кадры с братом Сергеем Скриншот

Цибульская запостила забавные кадры с братом Сергеем Скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ.

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