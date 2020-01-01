Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Худышка" Оля Цибульская похвасталась фигурой в купальнике

Комментариев: 0
Певица поделилась снимком с отдыха.
"Худышка" Оля Цибульская похвасталась фигурой в купальнике
"Худышка" Оля Цибульская похвасталась фигурой в купальнике
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица и ведущая музыкального канала М1 Оля Цибульская порадовала поклонников снимком с отдыха возле реки Днестр.

Читай также: Оля Цибульская показала забавные кадры с сыном

Так, на своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала фото, где она демонстрирует стройную фигуру в черном бикини. На свежем кадре Оля позирует, стоя на одной ноге на пирсе.

В описании к новому кадру Цибульская призналась, что обожает ту “маленькую Олю“, которая живет в ее сердце, ведь она ничего не боится.

“Я радію, як на фото, коли... Коли мене надихає Оля Цибульська!😂️️️🔥 ..та маленька, що живе в моєму серці 💃🏻♥️ Доросла, яка живе в голові, часто знає краще, аналізує, вирішує, а та маленька - не перестає вірити 🌹 Ні тоді, під столом, пишучи вірші на клаптику паперу в дитинстві, ні сьогодні 💔 В тої маленької Олі немає страхів🌊І я її дуже люблю💋💋💋“, - написала артистка.

Оля Цибульская похвасталась фигурой в купальнике
Оля Цибульская похвасталась фигурой в купальнике
Скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь