"Худышка" Оля Цибульская похвасталась фигурой в купальнике

Певица поделилась снимком с отдыха.

Известная украинская певица и ведущая музыкального канала М1 Оля Цибульская порадовала поклонников снимком с отдыха возле реки Днестр.

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Так, на своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала фото, где она демонстрирует стройную фигуру в черном бикини. На свежем кадре Оля позирует, стоя на одной ноге на пирсе.

В описании к новому кадру Цибульская призналась, что обожает ту “маленькую Олю“, которая живет в ее сердце, ведь она ничего не боится.

“Я радію, як на фото, коли... Коли мене надихає Оля Цибульська!😂️️️🔥 ..та маленька, що живе в моєму серці 💃🏻♥️ Доросла, яка живе в голові, часто знає краще, аналізує, вирішує, а та маленька - не перестає вірити 🌹 Ні тоді, під столом, пишучи вірші на клаптику паперу в дитинстві, ні сьогодні 💔 В тої маленької Олі немає страхів🌊І я її дуже люблю💋💋💋“, - написала артистка.

Оля Цибульская похвасталась фигурой в купальнике Скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ.

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