Оля Цибульская показала забавные кадры с сыном
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Певица и ведущая Оля Цибульская, которая недавно показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ, покорила Сеть новыми снимками со своим сыном. В Инстаграм артистка разместила несколько фотографий, на которых позирует вместе с пятилетним Нестором.
Все, что вышло за целый день в офисе, – это три фото не в офисе и море впечатлений и эмоций, – подписала фотографии Цибульская.
1/2/3?🌹⠀ ⠀⠀ Сьогодні в Ольок іменини ♥️ ⠀⠀ І я подарувала собі робочий день з моїм топ-шефом 🔥 все, що вийшло за цілий день в офісі - це три фото НЕ в офісі 😂💃🏻 і море вражень та емоцій 🌊💋💋💋⠀⠀ ⠀ P.S Відмічай своїх Оль в коментарях 👄⠀ ⠀⠀ #іменини #familyday #happy
Певица позировала в джинсовых мини-шортах, демонстрируя фантастические стройные ножки, и белой блузке на пуговицах с цветочным принтом. Образ она дополнила сандалиями песочного цвета с цепочками.
Недавно Оля Цибульская показала фото в купальнике.
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