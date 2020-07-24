Оля Цибульская показала забавные кадры с сыном

Певица поделилась яркими снимками в своем Инстаграм.

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Певица и ведущая Оля Цибульская, которая недавно показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ, покорила Сеть новыми снимками со своим сыном. В Инстаграм артистка разместила несколько фотографий, на которых позирует вместе с пятилетним Нестором.

Все, что вышло за целый день в офисе, – это три фото не в офисе и море впечатлений и эмоций, – подписала фотографии Цибульская.

Певица позировала в джинсовых мини-шортах, демонстрируя фантастические стройные ножки, и белой блузке на пуговицах с цветочным принтом. Образ она дополнила сандалиями песочного цвета с цепочками.

Недавно Оля Цибульская показала фото в купальнике.

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