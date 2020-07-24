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Оля Цибульская показала забавные кадры с сыном

Комментариев: 4
Певица поделилась яркими снимками в своем Инстаграм.
Оля Цибульская показала забавные кадры с сыном
Оля Цибульская показала забавные кадры с сыном
instagram.com/cybulskaya/

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Певица и ведущая Оля Цибульская, которая недавно показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ, покорила Сеть новыми снимками со своим сыном. В Инстаграм артистка разместила несколько фотографий, на которых позирует вместе с пятилетним Нестором.

Все, что вышло за целый день в офисе, – это три фото не в офисе и море впечатлений и эмоций, – подписала фотографии Цибульская.

Певица позировала в джинсовых мини-шортах, демонстрируя фантастические стройные ножки, и белой блузке на пуговицах с цветочным принтом. Образ она дополнила сандалиями песочного цвета с цепочками.

Недавно Оля Цибульская показала фото в купальнике.

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.07.2020, 18:42
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 26.07.2020, 17:58 "гуцульё ибаное!"

О-о-о! Как у тебя пердак подгорает, падаль м0ск0витская!!!
А сделать никуя не можешь, только тявкать. Просрали Украину
Путын, ввяди вайскаааааааааа
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы -ы!!!
гость  (аноним)  26.07.2020, 17:58
Оценка:  +1
гость
Обвисшие сиськи с довеском, гуцульё ибаное!
гость  (аноним)  26.07.2020, 16:49
Оценка:  -1
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  26.07.2020, 16:49
Оценка:  -1
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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