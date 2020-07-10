"Та еще горячая штучка": Цибульская показала фото в купальнике
Известная украинская певица и ведущая музыкального канала М1 Оля Цибульская порадовала поклонников летним снимком. Артистка запостила фото с отдыха.
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Так, на своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала фото, где она демонстрирует стройную фигуру и длинные ноги в сдельном купальнике с модным леопардовым принтом.
В описании к свежему кадру Оля высказалась на тему шопинга. Исполнительница заявила, что не любит ходит по магазинам потому, что это отнимает много и времени. Поэтому за покупками она отправляет своего стилиста.
“Терпіти не можу шопінг❌Він забирає море часу, а ще провокує звільняти місце для нових речей. Без історії, без емоцій... просто з цінниками. Тому я посилаю туди свого стиліста. Але потайки сама захожу в дивні магазини за кордоном і знов дозволяю собі чарівні речі😍🍓 Бо туфлі від Гуччі, куплені на останні гроші в Парижі, коштують мільярд поцілунків до ранку під Лувром і тисячі історій, які можна буде розказати дітям тільки після 18-ти👄☝🏻 Бо мама ще та гаряча штучка 🔥🔥🍑“, - написала Цибульская.
Напомним, ранее жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской.
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ролик (смотреть с 4.30 мин), где кацапский пид.а.раст ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника:
https://www.youtube.c om/watch?v=qpNERFDaAm0&featur e=youtu.be&t=273