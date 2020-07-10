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"Та еще горячая штучка": Цибульская показала фото в купальнике

Комментариев: 4
Украинская певица поделилась снимком с отдыха.
"Та еще горячая штучка": Цибульская показала фото в купальнике
"Та еще горячая штучка": Цибульская показала фото в купальнике
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица и ведущая музыкального канала М1 Оля Цибульская порадовала поклонников летним снимком. Артистка запостила фото с отдыха.

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Так, на своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала фото, где она демонстрирует стройную фигуру и длинные ноги в сдельном купальнике с модным леопардовым принтом.

В описании к свежему кадру Оля высказалась на тему шопинга. Исполнительница заявила, что не любит ходит по магазинам потому, что это отнимает много и времени. Поэтому за покупками она отправляет своего стилиста.

“Терпіти не можу шопінг❌Він забирає море часу, а ще провокує звільняти місце для нових речей. Без історії, без емоцій... просто з цінниками. Тому я посилаю туди свого стиліста. Але потайки сама захожу в дивні магазини за кордоном і знов дозволяю собі чарівні речі😍🍓 Бо туфлі від Гуччі, куплені на останні гроші в Парижі, коштують мільярд поцілунків до ранку під Лувром і тисячі історій, які можна буде розказати дітям тільки після 18-ти👄☝🏻 Бо мама ще та гаряча штучка 🔥🔥🍑“, - написала Цибульская.

Оля Цибульская показала фото в купальнике
Оля Цибульская показала фото в купальнике
скриншот

Напомним, ранее жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  10.07.2020, 16:38
Оценка:  +1
гость
Конченная шалашовка, сколько уже можно ее ахинею постить, вместе с латентным педиком дзидзей!
гость  (аноним)  10.07.2020, 16:22
Оценка:  -1
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  10.07.2020, 14:07
Оценка:  -1
гость
М0СК0ВИТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАВА

ролик (смотреть с 4.30 мин), где кацапский пид.а.раст ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника:
https://www.youtube.c om/watch?v=qpNERFDaAm0&featur e=youtu.be&t=273
гость  (аноним)  10.07.2020, 13:34
Оценка:  +2
гость
А сиськи то обвисшие!
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