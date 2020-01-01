"Вау как вы похожи": Оля Цибульская показала редкий кадр с мамой

Артистка поделилась семейным снимком.

Известная украинская певица и ведущая музыкального канала М1 Оля Цибульская порадовала семейной фотографией. Звезда запостила кадр со своей мамой.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она позирует в полосатой футболке в компании мамы Натальи. Цибульская призналась, что опубликовала редкое фото по случаю дня рождения самого близкого человека. Кроме того, знаменитость призналась, что называет именинницу “Малинкой“.

“В цьому світі можна сумніватись в чому завгодно, крім нашої ❤️ Малинка, я тебе люблю❤️ З днем народження, Мамочка“, - написала Оля.

Оля Цибульская показала редкий кадр с мамой скриншот

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что певица очень похожа на маму.

Вітаю класну маму крутої Олі💙💛🤘

❤️❤️ Вітаю! Мамі - здоров‘я і щастя 🥳🥳🥂

🎂🥂З Днем Народження, вітаємо😍❤ Здоров‘я великого бажаємо🌞

Вау як ви схожі одне лице❤️💋 красунечки 💕

Днём Рождения мами🎂🎂🎂 Всего найлучшего 🎉🎉🎉🎉

Напомним, ранее Оля Цибульская нарвалась на критику из-за “голого“ платья.

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