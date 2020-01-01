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"Вау как вы похожи": Оля Цибульская показала редкий кадр с мамой

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Артистка поделилась семейным снимком.
"Вау как вы похожи": Оля Цибульская показала редкий кадр с мамой
"Вау как вы похожи": Оля Цибульская показала редкий кадр с мамой
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица и ведущая музыкального канала М1 Оля Цибульская порадовала семейной фотографией. Звезда запостила кадр со своей мамой.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она позирует в полосатой футболке в компании мамы Натальи. Цибульская призналась, что опубликовала редкое фото по случаю дня рождения самого близкого человека. Кроме того, знаменитость призналась, что называет именинницу “Малинкой“.

“В цьому світі можна сумніватись в чому завгодно, крім нашої ❤️ Малинка, я тебе люблю❤️ З днем народження, Мамочка“, - написала Оля.

Оля Цибульская показала редкий кадр с мамой
Оля Цибульская показала редкий кадр с мамой
скриншот

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что певица очень похожа на маму.

  • Вітаю класну маму крутої Олі💙💛🤘
  • ❤️❤️ Вітаю! Мамі - здоров‘я і щастя 🥳🥳🥂
  • 🎂🥂З Днем Народження, вітаємо😍❤ Здоров‘я великого бажаємо🌞
  • Вау як ви схожі одне лице❤️💋 красунечки 💕
  •  Днём Рождения мами🎂🎂🎂 Всего найлучшего 🎉🎉🎉🎉

Напомним, ранее Оля Цибульская нарвалась на критику из-за “голого“ платья.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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