Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская часто делиться со своими поклонниками фотографиями из личного архива. Так, недавно 34-летняя знаменитость решила показать, с какого кадра началась ее карьера в качестве телеведущей.

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Так, на своей странице в Инстаграм Оля опубликовала снимок, где она сидит на полу в розовом платье с рюшами, колготах в сеточку и в розовых туфлях. В описании к раритетному фото Цибульская рассказала, что этот кадр с ее проб на телешоу в Будапеште.

“Якби не було цього фото - я би не потрапила на телебачення. Це мій перший КИЇВСЬКИЙ сценічний костюм💔 Сукню я купила на Привокзальному ринку, ультрамодні колготки в сіткочку - на базарі, а рожеві туфлі - за останні гроші на Троєщині🔥 Тоді ця “зйомка“ була вирішальною в моїй кар'єрі. Я надсилала її в агенцію, яка шукала нові обличчя для телешоу в Будапешті⭐️ В мене було рівно 36 шансів - стільки, скільки кадрів на плівці фотоапарату. А от права на помилку не було, бо не було.. фотошопу. Ні ретуші, ні фільтрів, ні пресетів 😱 (звучить як фільм жахів). Тільки я, моя віра в себе і килим🌹 Кастинг я таки пройшла. І на тому телеканалі в Будапешті сама вела прямі ефіри 💃 Сьогодні розгрібала шафу перед приходом стиліста, знайшла фотку і розчулилася💔 Дівчата, можливо реально все. Поки є ти, твоя віра в себе і улюблені рожеві туфлі💋👠“, - поделилась воспоминаниями артистка.