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Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ

Комментариев: 4
Благодаря этому снимку украинская певица получила работу на телеканале в Будапеште.
Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ
Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская часто делиться со своими поклонниками фотографиями из личного архива. Так, недавно 34-летняя знаменитость решила показать, с какого кадра началась ее карьера в качестве телеведущей.

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Так, на своей странице в Инстаграм Оля опубликовала снимок, где она сидит на полу в розовом платье с рюшами, колготах в сеточку и в розовых туфлях. В описании к раритетному фото Цибульская рассказала, что этот кадр с ее проб на телешоу в Будапеште.

“Якби не було цього фото - я би не потрапила на телебачення. Це мій перший КИЇВСЬКИЙ сценічний костюм💔 Сукню я купила на Привокзальному ринку, ультрамодні колготки в сіткочку - на базарі, а рожеві туфлі - за останні гроші на Троєщині🔥 Тоді ця “зйомка“ була вирішальною в моїй кар'єрі. Я надсилала її в агенцію, яка шукала нові обличчя для телешоу в Будапешті⭐️ В мене було рівно 36 шансів - стільки, скільки кадрів на плівці фотоапарату. А от права на помилку не було, бо не було.. фотошопу. Ні ретуші, ні фільтрів, ні пресетів 😱 (звучить як фільм жахів). Тільки я, моя віра в себе і килим🌹 Кастинг я таки пройшла. І на тому телеканалі в Будапешті сама вела прямі ефіри 💃 Сьогодні розгрібала шафу перед приходом стиліста, знайшла фотку і розчулилася💔 Дівчата, можливо реально все. Поки є ти, твоя віра в себе і улюблені рожеві туфлі💋👠“, - поделилась воспоминаниями артистка.

Оля Полякова
Оля Полякова
Скриншот

⠀Напомним, ранее жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  23.07.2020, 22:09
Оценка:  +3
гость
Рагулиха тупорылая, гуцульё ибаное!
Василий-Пупкин    23.07.2020, 20:31
Оценка:  +3
Василий-Пупкин
образ 6ляди

не позорь своего мужа и ребенка !!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  23.07.2020, 14:17
Оценка:  -3
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  23.07.2020, 14:16
Оценка:  -2
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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