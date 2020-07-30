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Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины

Комментариев: 3
Ведущая показала курьезное фото с водителем "ЛеМаршрутки".
Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины
Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда проектов “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками яркими снимками с путешествия по Украине. Так, на этот раз артистка посетила озеро Свитязь в Волинской области.

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Не обошлось без эффектного и в тоже время забавного кадра. Так, на своей странице в Инстаграм Леся опубликовала фото, где она предстала в лодке в светло-зеленом купальнике и с коктейлем в руках. Звезда позировала на фоне обнаженного мужчины, который в воде пил пиво. Им оказался водитель “ЛеМаршрутки“ Богдан.

“#світязь2020 Відмічай свого чоловіка в коментах який робить так само😎👇🏻(Богданович ми тебе абажаєм😁)“, написала ведущая.

Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины
Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины
Скриншот

Пользователи Сети оценили юмор Никитюк и принялись активно комментировать публикацию:

  • Зачётный дядька на заднем фоне
  • В этом фото идеально всё 😂🔥
  • Ну як всігда Богдан Богданович 😂😁😁😁😁
  • Это ШЕДЕВР☝️🦄
  • На Світязі всі роблять, так само😂😂😂🍺🍺🍺🍺🍺
  • Приукрасила мужчину на заднем фоне 🔥❤️
  • Правда жизни! 😉😂😂😂
  • 🤣🤣🤣 Вот это кадр!
  • Зате який крутий в чоловіка загар🤣🤣
  • Яка неймовірна краса, така грація і легкість, ці витончені форми та почуття стилю😏 і як же звуть цього прекрасного мужчину?😃👍
  • 🤣 До слёз! 😂🤣😂😂

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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Теги: Леся Никитюк, ЛеМаршрутка
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.07.2020, 10:39
Оценка:  0
гость
Волынские хлопци как и вуйки так-же не западают на вонючую дырку этой лошадиной селючки.
IrenaSH    30.07.2020, 10:03
Оценка:  +1
IrenaSH
Достали уже эту лесю Никитюк показывать
alex-zol    30.07.2020, 09:40
Оценка:  -21
alex-zol
селючье суржикомовное!!!!
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