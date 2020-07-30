Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины
Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда проектов “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками яркими снимками с путешествия по Украине. Так, на этот раз артистка посетила озеро Свитязь в Волинской области.
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Не обошлось без эффектного и в тоже время забавного кадра. Так, на своей странице в Инстаграм Леся опубликовала фото, где она предстала в лодке в светло-зеленом купальнике и с коктейлем в руках. Звезда позировала на фоне обнаженного мужчины, который в воде пил пиво. Им оказался водитель “ЛеМаршрутки“ Богдан.
“#світязь2020 Відмічай свого чоловіка в коментах який робить так само😎👇🏻(Богданович ми тебе абажаєм😁)“, написала ведущая.
Пользователи Сети оценили юмор Никитюк и принялись активно комментировать публикацию:
- Зачётный дядька на заднем фоне
- В этом фото идеально всё 😂🔥
- Ну як всігда Богдан Богданович 😂😁😁😁😁
- Это ШЕДЕВР☝️🦄
- На Світязі всі роблять, так само😂😂😂🍺🍺🍺🍺🍺
- Приукрасила мужчину на заднем фоне 🔥❤️
- Правда жизни! 😉😂😂😂
- 🤣🤣🤣 Вот это кадр!
- Зате який крутий в чоловіка загар🤣🤣
- Яка неймовірна краса, така грація і легкість, ці витончені форми та почуття стилю😏 і як же звуть цього прекрасного мужчину?😃👍
- 🤣 До слёз! 😂🤣😂😂
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.
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