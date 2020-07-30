Ведущая показала курьезное фото с водителем "ЛеМаршрутки".

Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда проектов “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками яркими снимками с путешествия по Украине. Так, на этот раз артистка посетила озеро Свитязь в Волинской области.

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Не обошлось без эффектного и в тоже время забавного кадра. Так, на своей странице в Инстаграм Леся опубликовала фото, где она предстала в лодке в светло-зеленом купальнике и с коктейлем в руках. Звезда позировала на фоне обнаженного мужчины, который в воде пил пиво. Им оказался водитель “ЛеМаршрутки“ Богдан.

“#світязь2020 Відмічай свого чоловіка в коментах який робить так само😎👇🏻(Богданович ми тебе абажаєм😁)“, написала ведущая.

Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины Скриншот

Пользователи Сети оценили юмор Никитюк и принялись активно комментировать публикацию:

Зачётный дядька на заднем фоне

В этом фото идеально всё 😂🔥

Ну як всігда Богдан Богданович 😂😁😁😁😁

Это ШЕДЕВР☝️🦄

На Світязі всі роблять, так само😂😂😂🍺🍺🍺🍺🍺

Приукрасила мужчину на заднем фоне 🔥❤️

Правда жизни! 😉😂😂😂

🤣🤣🤣 Вот это кадр!

Зате який крутий в чоловіка загар🤣🤣

Яка неймовірна краса, така грація і легкість, ці витончені форми та почуття стилю😏 і як же звуть цього прекрасного мужчину?😃👍

🤣 До слёз! 😂🤣😂😂

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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