Ведущая сфотографировалась возле самого красивого озера Украины.

"Сбылась еще одна мечта": Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая, звезда проектов “ЛеМаршрутка“, “Кто против блондинок?“ и “Кто сверху?“ Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками яркими кадрами с путешествия по Украине.

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На этот раз знаменитость исполнила свою давнюю мечту - она побывала на озере Синевир. На своей странице в Instagram Леся опубликовала несколько кадров, где она запечатлена на фоне гор и воды. Для прогулки ведущая выбрала откровенный топ-бюстгальтер белого цвета, белую рубашку, золотистые мини-шорты с завышенной талией и кроссовки.

“Нарешті здійснилася ще одна моя мрія - побувати на озері Синевир🥰 А ви знали що йому вже 10 тис. років?? А те що воно глибше ніж Азовське море?😧 Вода в озері дуже чиста, завдяки цьому тут живе три види форелі. Купатися тут не можна (заповідна зона і холодна вода), тільки плавати на плоту - бокорі. Я вчора гребла🤪“, - поделилась впечатлениями Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира Скриншот

Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира Скриншот

Пользователи Сети отметили, что Леся прекрасно выглядит, а также оценили карпатские пейзажи:

Бомбезні фотки і краєвиди 👍

Какой пейзаж на фоне Багыни 😮👍

Безумной красивый задний план😍 и не менее первый😏

Які груди ух 🔥🔥🔥 💋💋💋

@lesia_nikituk ти прям красунечка✨

Очень красивая 😍

Леся,Вы такая красивая.Смотрю еще со времен “Решки“.

Леся совершенство!❤️

Какая красотка!💐Природа завораживает.😍

Природа Закарпатье щедро наделила

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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