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"Сбылась еще одна мечта": Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира

Комментариев: 2
Ведущая сфотографировалась возле самого красивого озера Украины.
"Сбылась еще одна мечта": Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира
"Сбылась еще одна мечта": Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира
instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая, звезда проектов “ЛеМаршрутка“, “Кто против блондинок?“ и “Кто сверху?“ Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками яркими кадрами с путешествия по Украине.

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На этот раз знаменитость исполнила свою давнюю мечту - она побывала на озере Синевир. На своей странице в Instagram Леся опубликовала несколько кадров, где она запечатлена на фоне гор и воды. Для прогулки ведущая выбрала откровенный топ-бюстгальтер белого цвета, белую рубашку, золотистые мини-шорты с завышенной талией и кроссовки.

“Нарешті здійснилася ще одна моя мрія - побувати на озері Синевир🥰 А ви знали що йому вже 10 тис. років?? А те що воно глибше ніж Азовське море?😧 Вода в озері дуже чиста, завдяки цьому тут живе три види форелі. Купатися тут не можна (заповідна зона і холодна вода), тільки плавати на плоту - бокорі. Я вчора гребла🤪“, - поделилась впечатлениями Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира
Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира
Скриншот

Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира
Леся Никитюк в откровенном топе позировала на фоне Синевира
Скриншот

Пользователи Сети отметили, что Леся прекрасно выглядит, а также оценили карпатские пейзажи:

  • Бомбезні фотки і краєвиди 👍
  • Какой пейзаж на фоне Багыни 😮👍
  • Безумной красивый задний план😍 и не менее первый😏
  • Які груди ух 🔥🔥🔥 💋💋💋
  • @lesia_nikituk ти прям красунечка✨
  • Очень красивая 😍
  • Леся,Вы такая красивая.Смотрю еще со времен “Решки“.
  • Леся совершенство!❤️
  • Какая красотка!💐Природа завораживает.😍
  • Природа Закарпатье щедро наделила

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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Теги: Леся Никитюк, ЛеМаршрутка, Синевир
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.07.2020, 08:44
Оценка:  0
гость
Заметьте, ни один гуцул на эту вонючую старую дырку так и не позарился до сих пор.
sansantral    24.07.2020, 08:12
Оценка:  +2
sansantral
мы бы вдули
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