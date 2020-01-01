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Леся Никитюк спасла жизнь медсестре

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Ведущая Леся Никитюк не ожидала, что сможет изменить чью-то жизнь, отправив гневное сообщение в Instagram.
Ведущая Леся Никитюк
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

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Работая в проектах, которые показывает Новый канал, ведущая Леся Никитюк однозначно влияет на человеческие жизни.

Вдохновляет, дарит хорошее настроение и заставляет хотя бы на некоторое время забыть о своих проблемах. Но недавно Леди Ле по-настоящему изменила жизнь обычной украинской медсестры.

Я очень не люблю, когда люди ноют. Иногда я открываю личные сообщения в Instagram и отписываюсь на случайное сообщение. Однажды женщина написала мне: «Конечно, вы показываете в сториз процедуру, которая стоит три тысячи гривен. А я обычная медсестра, у меня зарплата 3,5 тысячи гривен в месяц!» — рассказала Леся Новому каналу. — Меня это очень сильно заело, и я написала незнакомой женщине гневное сообщение: «При всем уважении, но это ваша проблема, что у вас нет 3,5 тыс. грн на процедуру, это ваша проблема, что вы столько зарабатываете. Если вы хотите зарабатывать больше, надо пробовать что-то менять, нельзя просто сидеть и ныть — это ничего не даст». Я знала, что это могут заскринить, опубликовать где-то, выставить меня не в лучшем свете, но рискнула.

Отправив сообщение, Никитюк ждала какой угодно реакции. Но никак не того, что произошло дальше.

Она мне ответила: «Леся, я не ожидала от вас такого. У меня сейчас слезы на глазах. Вы мне сейчас дали такой пендель…» Прошло пару месяцев, я опять листала личные сообщения и наткнулась на письмо этой же женщины, — говорит ведущая Нового канала. — Открываю, а там рассказ: через две недели после нашей переписки она уволилась с работы, устроилась в частную клинику на зарплату в 12 тысяч гривен, причем опыт позволил ей занять сразу две должности. У нее новая красивая форма, мужа бросила, постриглась-покрасилась, переехала в новую квартиру и начала встречаться с заместителем начальника отделения на своей работе.

В конце концов медсестра таки пошла на ту самую косметическую процедуру за три тысячи гривен. Что в очередной раз доказываеи — нет ничего невозможного, если вы правильно мотивированы!

Кстати, увидеть Лесю Никитюк вы сможете в десятом, юбилейном сезоне игрового шоу «Хто зверху?» уже совсем скоро. Премьера состоится 27 августа в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее стало известно, что экс-солистка ВИА Гры приняла участие в новом сезоне “Танців з зірками“.

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Теги: Леся Никитюк, новости
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Источник: IVONA)bigmir.net

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