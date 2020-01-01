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Сменила профессию: Леся Никитюк помогает продавать еду

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Ведущая Нового канала занялась развитием туризма и предпринимательства в Украине .
Сменила профессию: Леся Никитюк помогает продавать еду
Сменила профессию: Леся Никитюк помогает продавать еду
Пресс-служба

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Съемки второго сезона проекта «LeМаршрутка» в разгаре. И уже этой осенью Новый канал покажет зрителям плоды совместной с телеведущей работы. За это время Леся Никитюк с командой успели посетить несколько регионов, познакомиться с их культурой и местными жителями, каждый из которых – настоящая находка
.

 Как много удивительных украинцев рядом с нами, но мы о них не знаем, – говорит Леди Ле. – В Карпатах я познакомилась Марией Петрив. Женщина 35 лет занимается изготовлением сырных “коників” из домашнего коровьего молока – древних гуцульских гостинцев. Кроме того, что у Марии можно купить такие аутентичные игрушки, она с удовольствием делится своими знаниями и проводит мастер-классы по их изготовлению. А про гостеприимство с традиционными баношем, домашними сырами и вином можно составлять легенды – такого не встретишь больше нигде. Мы с командой «Le Маршрутки» захотели рассказать о таких украинцах и теперь будем делиться их историями  на странице проекта в Instagram. Обязательно приезжайте знакомиться и почувствуйте на себе этот радушный прием.


Уникальные пассажиры появятся и в эпизодах тревел-исследования проекта «Le Маршрутка». Таким образом Леся Никитюк хочет поддержать туристический и малый бизнес в Украине. Кстати, одно только появление известной ведущей в глубинке уже влияет на внутренний туризм. Недавно Лесе написали предприниматели, которые занимаются прогулками на квадроциклах, со словами благодарности – ведь после приезда Леди Ле у парней нет отбоя от желающих прокатиться.   

Ранее мы писали, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре. 

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Теги: Леся Никитюк
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