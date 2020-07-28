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Стройная Ефросинина прогулялась по городу в пляжном наряде

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Телеведущая эффектно прорекламировала новые модели одежды из авторской коллекции.

Стройная Ефросинина прогулялась по городу в пляжном наряде
Стройная Ефросинина прогулялась по городу в пляжном наряде
instagram.com/mashaefrosinina/

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина прогулялась по Киеву в легком шелковом наряде пижамного типа.

В Инстаграм знаменитость добавила видео, на котором засветилась около столичной станции метро в коротеньких шортах и длинном халате-накидке. Цветастый наряд Маши дополнила повязка на волосы и солнечные очки. В описании Ефросинина объяснила, что ее яркий аутфит - новая продукция авторского бренда. Маша подробно расписала, как создавалась ее “личная“ туника - наряд для тех, кто соскучился по морю. 

Знаете, как создаётся каждая новая вещь в @mashsh.wear? Сначала просто фантазии девочек нашей команды! Потом всё обдумывает наш креативный директор, и предлагает миллион вариантов: вещи начинают рождаться: споры, ткани, фурнитура, размеры, раскрой, макеты, примерки, утверждения и т.д. И в итоге получается целая коллекция или небольшой тематический дроп) Карантин все это перевёл в онлайн, дико невыносимый для мозговых творческих штурмов🤯 Но мы и с этим справляемся.

 

А недавно я сказала девочкам, что хочу вещь, очень не характерную для #Mashsh - ну, блин, хочу воспользоваться правом сооснователя бренда и разработать мне пёструю тунику для себя, девушки, вынужденно живущей без моря и путешествий - хочу, чтобы в этой тунике были и прибой и шум курорта, а ещё яркость, расслабленность, легкомысленность, комфорт и секс.. И чтоб была она подо ВСЁ))) Маша Бех перевернула Италию и нашла эту волшебную ткань🔥 Туники вот только поступили в продажу, а я, тем временем, тихо задумалась о люксовом сегменте в @mashsh.wear 🤫 #тыусебяодна, - подписала видео Маша. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете, как создаётся каждая новая вещь в @mashsh.wear ? Сначала просто фантазии девочек нашей команды! Потом всё обдумывает наш креативный директор @mbekh , и предлагает миллион вариантов: вещи начинают рождаться: споры, ткани, фурнитура, размеры.. раскрой, макеты, примерки , утверждения и т.д. И в итоге получается целая коллекция или небольшой тематический дроп ) Карантин все это перевёл в онлайн, дико невыносимый для мозговых творческих штурмов🤯 Но мы и с этим справляемся. А недавно я сказала девочкам, что хочу вещь, очень не характерную для #Mashsh - ну, блин, хочу воспользоваваться правом сооснователя бренда и разработать мне пёструю тунику для себя, девушки, вынужденно живущей без моря и путешествий - хочу, чтобы в этой тунике были и прибой и шум курорта, а ещё яркость, расслабленность, легкомысленность, комфорт и секс.. И чтоб была она подо ВСЁ))) Маша Бех перевернула Италию и нашла эту волшебную ткань🔥 Туники вот только поступили в продажу, а я, тем временем, тихо задумалась о люксовом сегменте в @mashsh.wear 🤫 #тыусебяодна

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина показала стильный образ с мужем. 

 

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Теги: Маша Ефросинина, халат, шелк, фотосессия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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