"Фигурка просто класс!": Оля Полякова поразила новым фото в купальнике

Артистка засветила идеальный пресс и длинные ножки.

Известная украинская исполнительница, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова в очередной раз поразила пользователей Сети своей роскошной фигурой.

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Так, на официальной странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она предстала в бикини спринтом флага США. Пляжный наряд эффектно подчеркнул все достоинства фигуры Поляковой - ее тонкую талию, стальной пресс и длинные ножки. Отметим, что звезда позировала на фоне деревянного домика.

“На даче! Пошла готовить кабачковую икру!))))“, - забавно подписала пикантное фото Оля.

Оля Полякова поразила фигурой в купальнике Скриншот

Поклонники певицы оценили ее юмор, а также осыпали комплиментами в комментариях под фото:

Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядеть. Красотка🔥

Бачу кабачки вродили!😃👍

Подходящий наряд для приготовления кабачковой икры😂👏🔥

С таким-то поваром у мужа наверное все время голод)))

Барби

БОГИНЯ!!!😍😍😍❤️❤️❤️

Сексуальная икра получиться 🔥

Ну як можна бути такою гарною. Фігурка просто клас!!!

Костюмчик подходящий! Следите,чтобы 'икра“ не подгорела😉

Супер-женщина🔥

Как ноги могут быть такими длинными 😍👍👍👍👍

Красавица, тренировки не проходят даром. Тело в отличной форме

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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