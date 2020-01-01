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"Фигурка просто класс!": Оля Полякова поразила новым фото в купальнике

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Артистка засветила идеальный пресс и длинные ножки.
"Фигурка просто класс!": Оля Полякова поразила новым фото в купальнике
"Фигурка просто класс!": Оля Полякова поразила новым фото в купальнике

Известная украинская исполнительница, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова в очередной раз поразила пользователей Сети своей роскошной фигурой.

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Так, на официальной странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она предстала в бикини спринтом флага США. Пляжный наряд эффектно подчеркнул все достоинства фигуры Поляковой - ее тонкую талию, стальной пресс и длинные ножки. Отметим, что звезда позировала на фоне деревянного домика.

“На даче! Пошла готовить кабачковую икру!))))“, - забавно подписала пикантное фото Оля.

Оля Полякова поразила фигурой в купальнике
Оля Полякова поразила фигурой в купальнике
Скриншот

Поклонники певицы оценили ее юмор, а также осыпали комплиментами в комментариях под фото:

  • Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядеть. Красотка🔥
  • Бачу кабачки вродили!😃👍
  • Подходящий наряд для приготовления кабачковой икры😂👏🔥
  • С таким-то поваром у мужа наверное все время голод)))
  • Барби
  • БОГИНЯ!!!😍😍😍❤️❤️❤️
  • Сексуальная икра получиться 🔥
  • Ну як можна бути такою гарною. Фігурка просто клас!!!
  • Костюмчик подходящий! Следите,чтобы 'икра“ не подгорела😉
  • Супер-женщина🔥
  • Как ноги могут быть такими длинными 😍👍👍👍👍
  • Красавица, тренировки не проходят даром. Тело в отличной форме

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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