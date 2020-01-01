"Фигурка просто класс!": Оля Полякова поразила новым фото в купальнике
Известная украинская исполнительница, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова в очередной раз поразила пользователей Сети своей роскошной фигурой.
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Так, на официальной странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она предстала в бикини спринтом флага США. Пляжный наряд эффектно подчеркнул все достоинства фигуры Поляковой - ее тонкую талию, стальной пресс и длинные ножки. Отметим, что звезда позировала на фоне деревянного домика.
“На даче! Пошла готовить кабачковую икру!))))“, - забавно подписала пикантное фото Оля.
Поклонники певицы оценили ее юмор, а также осыпали комплиментами в комментариях под фото:
- Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядеть. Красотка🔥
- Бачу кабачки вродили!😃👍
- Подходящий наряд для приготовления кабачковой икры😂👏🔥
- С таким-то поваром у мужа наверное все время голод)))
- Барби
- БОГИНЯ!!!😍😍😍❤️❤️❤️
- Сексуальная икра получиться 🔥
- Ну як можна бути такою гарною. Фігурка просто клас!!!
- Костюмчик подходящий! Следите,чтобы 'икра“ не подгорела😉
- Супер-женщина🔥
- Как ноги могут быть такими длинными 😍👍👍👍👍
- Красавица, тренировки не проходят даром. Тело в отличной форме
Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.
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