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Маша Ефросинина показала стильный образ с мужем

Комментариев: 2
Ведущая поделилась ярким фото в Инстаграм.
Маша Ефросинина показала стильный образ с мужем
Маша Ефросинина показала стильный образ с мужем
instagram.com/mashaefrosinina/

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Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно вспомнила, как переезжала в Киев, опубликовала в Инстаграм совместное фото с мужем. В кадре пара продемонстрировала эффектные и стильные наряды.

Мама с папой на выход, - коротко подписала публикацию Ефросинина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама с Папой на выход... 💃🏻🕺

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

На ней длинное золотое платье с длинными рукавами, черные босоножки и маленькая черная сумочка. Супруг ведущей Тимур Хромаев выбрал светлый костюм - серый пиджак и белые брюки, которые сочетал с белой рубашкой.

Напомним, что недавно Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике.

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Теги: Маша Ефросинина, ведущая
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.07.2020, 18:44
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Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  26.07.2020, 18:43
Оценка:  0
гость
МАША, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!
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