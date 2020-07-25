Маша Ефросинина показала стильный образ с мужем
Ведущая поделилась ярким фото в Инстаграм.
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Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно вспомнила, как переезжала в Киев, опубликовала в Инстаграм совместное фото с мужем. В кадре пара продемонстрировала эффектные и стильные наряды.
Мама с папой на выход, - коротко подписала публикацию Ефросинина.
На ней длинное золотое платье с длинными рукавами, черные босоножки и маленькая черная сумочка. Супруг ведущей Тимур Хромаев выбрал светлый костюм - серый пиджак и белые брюки, которые сочетал с белой рубашкой.
Напомним, что недавно Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике.
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