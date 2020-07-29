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Не сдерживает чувств: Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице

Комментариев: 5
Певица похвасталась пикантной фотосессией с Янисом Тиммой.
Не сдерживает чувств: Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
Не сдерживает чувств: Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
instagram.com/annasedokova

В четверг, 23 июля, известная украинская певица и ведущая Анна Седокова, которая сейчас проживает в России, сообщила фанам, что в третий раз выходит замуж. Возлюбленный звезды, латвийский баскетболист Янис Тимма попросил исполнительницу стать его женой.

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Подробностями предстоящей свадебной церемонии Седокова пока что не делиться, однако на ее страницах в соцсетях можно увидеть множество романтическим и весьма интимных снимков с будущим мужем.

Так, в аккаунте 37-летней певицы в Инстаграм появилась подборка кадров, где Анна и ее 28-летний жених позируют на одной из улиц в Майами возле яркого стрит-арта на стене. Седокова в бежевом топе и джинсах-клеш с пикантными вырезами на бедрах запрыгнула на молодого возлюбленного. В описании к фото знаменитость предложила фанам угадать, какой их этих снимков стоит у нее на заставке в телефоне.

Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
Скриншот

Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
Скриншот

Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
Скриншот

Ранее Седокова показала фигуру без фотошопа.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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АК-74  (аноним)  29.07.2020, 12:19
Оценка:  +2
АК-74
Ебет пацана прямо на улице))).
гость  (аноним)  29.07.2020, 11:58
Оценка:  +2
гость
АНЬКА, СУЧКА ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА ХОХЛОСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА! ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ Х-О-ХОЛ - МЕРТВЫЙ Х-О-ХОЛ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  29.07.2020, 11:43
Оценка:  +2
гость
А на йух с разбегу слабо запрыгнуть?
гость  (аноним)  29.07.2020, 11:38
Оценка:  +2
гость
СЕДОКОВА, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  29.07.2020, 11:37
Оценка:  +3
гость
ТУПАЯ ПРОКАЦАПСКАЯ СОСКА!!!
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