Не сдерживает чувств: Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице
В четверг, 23 июля, известная украинская певица и ведущая Анна Седокова, которая сейчас проживает в России, сообщила фанам, что в третий раз выходит замуж. Возлюбленный звезды, латвийский баскетболист Янис Тимма попросил исполнительницу стать его женой.
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Подробностями предстоящей свадебной церемонии Седокова пока что не делиться, однако на ее страницах в соцсетях можно увидеть множество романтическим и весьма интимных снимков с будущим мужем.
Так, в аккаунте 37-летней певицы в Инстаграм появилась подборка кадров, где Анна и ее 28-летний жених позируют на одной из улиц в Майами возле яркого стрит-арта на стене. Седокова в бежевом топе и джинсах-клеш с пикантными вырезами на бедрах запрыгнула на молодого возлюбленного. В описании к фото знаменитость предложила фанам угадать, какой их этих снимков стоит у нее на заставке в телефоне.
Ранее Седокова показала фигуру без фотошопа.
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