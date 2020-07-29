Не сдерживает чувств: Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице

Певица похвасталась пикантной фотосессией с Янисом Тиммой.

В четверг, 23 июля, известная украинская певица и ведущая Анна Седокова, которая сейчас проживает в России, сообщила фанам, что в третий раз выходит замуж. Возлюбленный звезды, латвийский баскетболист Янис Тимма попросил исполнительницу стать его женой.

Читай также: “Лил жуткий дождь“: Седокова рассказала, как Янис Тимма сделал ей предложение

Подробностями предстоящей свадебной церемонии Седокова пока что не делиться, однако на ее страницах в соцсетях можно увидеть множество романтическим и весьма интимных снимков с будущим мужем.

Так, в аккаунте 37-летней певицы в Инстаграм появилась подборка кадров, где Анна и ее 28-летний жених позируют на одной из улиц в Майами возле яркого стрит-арта на стене. Седокова в бежевом топе и джинсах-клеш с пикантными вырезами на бедрах запрыгнула на молодого возлюбленного. В описании к фото знаменитость предложила фанам угадать, какой их этих снимков стоит у нее на заставке в телефоне.

Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице Скриншот

Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице Скриншот

Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице Скриншот

Ранее Седокова показала фигуру без фотошопа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.