"Лил жуткий дождь": Седокова рассказала, как Янис Тимма сделал ей предложение

Экс-"ВИА Гра" сообщила о помолвке с молодым бойфрендом.

В четверг, 23 июля, известная певица и ведущая Анна Седокова поделилась с подписчиками радостной новостью. Возлюбленный звезды, латвийский баскетболист Янис Тимма попросил исполнительницу стать его женой.

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А спустя несколько часов 37-летняя артистка опубликовала в Инстаграм видео, где на камеру продемонстрировала помолвочное кольцо. В описании к ролику Анна рассказала, как 28-летний Янис сделал ей предложение. По словам Седоковой, все произошло на лодке после дождя.

“Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки) Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз... Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал - Difficult road often lead to beautiful destinations ❤️“, - поделилась Анна.

“У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие и родители и любимые дети. И особенно мы, настоящие. Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие))) И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal 💍🍾❤️“, - добавила певица.

Напомним, ранее Седокова в красном бикини показала фигуру без фотошопа.

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