"Знойная красотка": Яна Соломко показала стройную фигуру и рассказала о диете

Певица поделилась секретом своей стройности.

Украинская исполнительница, экс-участница группы “Real O“ и финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко (SOYANA) поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами с новой фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила несколько снимков, где она предстала в бежевом коротеньком платье с принтом и оголенными плечами. Свой образ 31-летняя звезда дополнила ярким макияжем с акцентом на губы и черными босоножками на шпильке. В руках Яна держала большую тарелку с пиццой. В описании к свежим кадрам певица решила поделиться секретом стройной фигуры.

“Девочки, о диете...🙂 Раньше с каждым кусочком хлеба, с каждой порцией вкусной пасты, пиццы, мысленно я была уверена что съедая я сразу же поправляюсь🤨🤪 Так и происходило😰 Результат был на экране в шоу “холостяк“🤪 Девочки, все в нашей голове! ☝🏼Проверено! 🙂 Живите и наслаждайтесь каждым моментом в своей жизни! 🤗“, - написала Соломко.

Яна Соломко показала стройную фигуру и рассказала о диете Скриншот

Яна Соломко показала стройную фигуру и рассказала о диете Скриншот

Поклонники исполнительницы отметили, что она выглядит просто потрясающе:

Как Вам такой образ идет🔥😍!!!

Дуже красива, супер, так тримати🔥🔥🔥

Яночка Вы красотка🔥👍

Шикарна жінка 🔥🔥🔥

Прекрасна наче квітка🌹🌹🌹

🔥просто бомба фотки ))) Яночка ,вы очень красивая девушка))

О Боже, какая красота 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Знойная красотка 😍

Моя люба ЯНОЧКА! Згодна з Вами на всі 💯😍 Гарні світлини!❤️

Яно, красуня, просто так все казково:твоя краса, така чудова сукня, так тобі пасує...все зі смаком...а піца , мабуть така смачна...образ твій манить і заворожує...

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