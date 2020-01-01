Яна Соломко показала, как проводит время с дочерью в Майами

Певица запостила фото подросшей дочери от донецкого бизнесмена Олега Солодухова.

Украинская исполнительница, ведущая, финалистка первого “Холостяка“ и экс-участница группы “Real O“ Яна Соломко (SOYANA) поделилась с поклонниками новыми семейными снимками.

Читай также: Яна Соломко соблазнила откровенными образами из нового клипа

Сейчас артистка вместе с 4-летней дочерью Кирой от брака с донецким бизнесменом Олегом Солодуховым отдыхает в Майами, США. На своей странице в Инстаграм Яна опубликовала яркие фото с малышкой.

Так, на одном из кадром звездная мама держит на руках дочку и целует ее в щеку. На заднем фоне можно увидеть слонов. Скорее всего Соломко вместе с Кирой посетила зоопарк. Кроме того, певица запостила несколько снимков, где она и Кира позируют возле дома, в котором они остановились.

“Как же я счастлива, что смогла пройти многие испытания, которые были у меня последние 5 лет! Спасибо Богу и судьбе за дочку! 🙏❤️ У нас с тобой так много прекрасного впереди😘❤️ А пока наслаждаемся солнышком в Майами“, - подписала один из кадров Яна.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​