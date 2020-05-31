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Яна Соломко показала трогательные кадры по случаю 5-летия дочери

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31 мая дочь певицы Яны Соломко отпраздновала день рождения.
Яна Соломко показала трогательные кадры по случаю 5-летия дочери
Яна Соломко показала трогательные кадры по случаю 5-летия дочери
instagram.com/yana.solo

Украинская певица, экс-участница группы “Real O“ и финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко (SOYANA) поделилась с поклонниками радостной новостью. 31 мая ее дочери Кире исполнилось 5 лет.

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По случаю праздника звездная мама опубликовала в Инстаграм ролик, где показала трогательные кадры с именинницей. В видео Яна нежно обнимает дочь и играет с ней. Родственницы позировали в одинаковых нарядах на берегу реки.

“Happy birthday, my LOVE!!!❤️ 5 лет назад Бог подарил мне доченьку... Это был самый необычный😌, самый волнительный, самый счастливый день в моей жизни....! 😌❤️ Ты помогала мне, ты старалась, и вместе мы сделали это за 18 часов 😆😅🙈☺️❤️ С днём рождения тебя, моя доченька! Я всегда рядом! Я твоё плечо , я твоя поддержка, твоя лучшая подруга ! И буду всё делать для того, чтобы быть лучшей мамой“, - написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 лет назад Бог подарил мне доченьку... Это был самый необычный😌 , самый волнительный, самый счастливый день в моей жизни....! 😌❤️ Ты помогала мне, ты старалась, и вместе мы сделали это за 18 часов 😆😅🙈☺️❤️ С днём рождения тебя, моя доченька! Я всегда рядом! Я твоё плечо , я твоя поддержка , твоя лучшая подруга ! И буду всё делать для того, чтобы быть лучшей мамой ! 🤗☺️🙏❤️ @lucky.kira Video by @dopemukhin #soyana #yanasolomko #love #birthday #life

Допис, поширений Яна Соломко SOYANA (@yana.solo)

Ранее Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом.

 

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Теги: Яна Соломко
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Источник: Ivona bigmir)net

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