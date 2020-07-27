"Свежее стала": Могилевская показала яркое фото с эффектным макияжем
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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в блонд, покорила Сеть свежим фото.
В Инстаграм звезда добавила селфи, на котором позирует с гладко причесанными на прямой пробор волосами и выразительным макияжем, подчеркнувшим брови и глаза.
Певица позирует на фоне зелени, в руках она держит стаканчик с кофе.
Ставьте + те, кому трудно сегодня возвращаться после выходных на природе 😉
Летнее рабочее утро. Я пообещала себе, что в последний месяц лета буду находить хотя бы часик каждый день, чтобы смотреть на закаты и наслаждаться летним солнышком.
Всем хорошей рабочей недели! - написала Могилевская.
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Подписчики Могилевской отметили, что фото очень красивое и похвалили новый образ звезды:
- Вам так гарно бути блондинкою 💋👍 не підібрати слів
- Вам очень идёт белый цвет волос!
- Свежее стала
- Яка Ви гарна👍🌹🌹🌹 доброго ранку❤️
- Какая же Вы Красавица, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Наталья Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом.
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