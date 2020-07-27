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"Свежее стала": Могилевская показала яркое фото с эффектным макияжем

Комментариев: 1
Звезда порадовала фолловеров утренним селфи на природе .

"Свежее стала": Могилевская показала яркое фото с эффектным макияжем
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в блонд, покорила Сеть свежим фото.

В Инстаграм звезда добавила селфи, на котором позирует с гладко причесанными на прямой пробор волосами и выразительным макияжем, подчеркнувшим брови и глаза.

Певица позирует на фоне зелени, в руках она держит стаканчик с кофе.

Ставьте + те, кому трудно сегодня возвращаться после выходных на природе 😉

Летнее рабочее утро. Я пообещала себе, что в последний месяц лета буду находить хотя бы часик каждый день, чтобы смотреть на закаты и наслаждаться летним солнышком.

Всем хорошей рабочей недели! - написала Могилевская. 

"Свежее стала": Могилевская показала яркое фото с эффектным макияжем
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Подписчики Могилевской отметили, что фото очень красивое и похвалили новый образ звезды:

  • Вам так гарно бути блондинкою 💋👍 не підібрати слів
  • Вам очень идёт белый цвет волос!
  • Свежее стала
  • Яка Ви гарна👍🌹🌹🌹 доброго ранку❤️
  • Какая же Вы Красавица, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом. 

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Теги: Наталья Могилевская, макияж, прически звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.07.2020, 17:26
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Наташка иди на х....у...й, тошнишь, старая вешалка.
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