Звезда показала эффектную фотосессию с декоративным макияжем .

"Светлая и очень молодая": Могилевская очаровала Сеть новыми фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку, очаровала сеть свежими фото.

В Инстаграм 44-летняя звезда показала кадры недавней фотосессии, на которых засветилась с декоративным макияжем.

Так, Могилевская позирует с гладко причесанными светлыми волосами, которые темнеют к корням, а лицо звезды украшает броский мейкап с акцентом на глаза и асимметричный рисунок на левом веке и виске.

Одета Наталья в майку с откровенным декольте.

Пилот «Молния» сообщает Вам что, погода была нелетная, и молниеносно доставить новый хит не удалось! Просим завтрашний день на договор с небесами и рано утром в четверг летим!



Ловите новый, третий образ из мудвидео!

Ps. Спасибо что вы со мной!

Спасибо вы ждёте! Спасибо моей команде , всем кто сейчас работает. Немножко наберемся терпения и....

Я люблю вас! - подписала фото Могилевская.

"Светлая и очень молодая": Могилевская очаровала Сеть новыми фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Светлая и очень молодая": Могилевская очаровала Сеть новыми фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры прокомментировали фото звезды и наделали ей комплиментов:

Красотка, новая, светлая и очень молодая👍

Наташа,тебе очень идёт быть блондинкой 😘👍Выглядишь супер 👍🔥

Зовсім не личить такий колір волосся!

ВАУ какие серьги🔥🔥🔥😻❤️

Классное фото круто. Желаю тебе здоровья любви счастья. ❤️❤️❤️❤️, - написали поклонники.

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