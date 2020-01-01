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"Светлая и очень молодая": Могилевская очаровала Сеть новыми фото

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Звезда показала эффектную фотосессию с декоративным макияжем .

"Светлая и очень молодая": Могилевская очаровала Сеть новыми фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку, очаровала сеть свежими фото.

В Инстаграм 44-летняя звезда показала кадры недавней фотосессии, на которых засветилась с декоративным макияжем.

Так, Могилевская позирует с гладко причесанными светлыми волосами, которые темнеют к корням, а лицо звезды украшает броский мейкап с акцентом на глаза и асимметричный рисунок на левом веке и виске.

Одета Наталья в майку с откровенным декольте.

Пилот «Молния» сообщает Вам что, погода была нелетная, и молниеносно доставить новый хит не удалось!

Просим завтрашний день на договор с небесами и рано утром в четверг летим!

Ловите новый, третий образ из мудвидео!
Ps. Спасибо что вы со мной!
Спасибо вы ждёте! Спасибо моей команде , всем кто сейчас работает. Немножко наберемся терпения и....
Я люблю вас! - подписала фото Могилевская.

"Светлая и очень молодая": Могилевская очаровала Сеть новыми фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Светлая и очень молодая": Могилевская очаровала Сеть новыми фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры прокомментировали фото звезды и наделали ей комплиментов:

  • Красотка, новая, светлая и очень молодая👍
  • Наташа,тебе очень идёт быть блондинкой 😘👍Выглядишь супер 👍🔥
  • Зовсім не личить такий колір волосся!
  • ВАУ какие серьги🔥🔥🔥😻❤️
  • Классное фото круто. Желаю тебе здоровья любви счастья. ❤️❤️❤️❤️, - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Седокова засветила фигуру без фотошопа. 

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Теги: блондинка, смена имиджа, Наталья Могилевская
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Источник: IVONA)bigmir.net

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