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"Вообще на себя не похожа": Помолодевшую Могилевскую не узнали в Сети

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Певица добавила свежее фото и удивила новым образом поклонников .

"Вообще на себя не похожа": Помолодевшую Могилевскую не узнали в Сети
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в пепельный блонд, удивила поклонников свежим фото.

В Инстаграм 44-летняя звезда выставила яркий кадр, для которого позировала в оранжевом наряде на фоне комнатного растения с малиновыми цветами. Дополнил образ броский макияж  с оранжево-синими тенями и крупные серьги. 

Включай в 9:15 @snidanok на @1plus1_ua и смотри первое премьерное live выступление c песней #БелыйСамолет, - подписала фото Наталья.

"Вообще на себя не похожа": Помолодевшую Могилевскую не узнали в Сети
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры отметили в комментариях, что звезда переборщила с цветом:

  • Наталочка, это не вы. Вы потеряли себя в этих довольно странных тканях. Этот образ вам совсем не идет. Уж поверьте. Вы на себя не похожи
  • Не похожа на Наталью Могелевскую
  • Раскраска как у индейца
  • А могилёвская где?????
  • Вообще другая, перебор! возвращайтесь!
  • Вообще на себя не похожа👍👍😉🌷🌷🌷
  • Вы раньше лучше выглядели, где-то перебор, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Могилевская в новом образе очаровала Сеть.

 

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Теги: Наталья Могилевская, макияж, образ звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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