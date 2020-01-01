Певица добавила свежее фото и удивила новым образом поклонников .

"Вообще на себя не похожа": Помолодевшую Могилевскую не узнали в Сети instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: "Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом

Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в пепельный блонд, удивила поклонников свежим фото.

В Инстаграм 44-летняя звезда выставила яркий кадр, для которого позировала в оранжевом наряде на фоне комнатного растения с малиновыми цветами. Дополнил образ броский макияж с оранжево-синими тенями и крупные серьги.

Включай в 9:15 @snidanok на @1plus1_ua и смотри первое премьерное live выступление c песней #БелыйСамолет, - подписала фото Наталья.

"Вообще на себя не похожа": Помолодевшую Могилевскую не узнали в Сети instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: "Сколько секса": Блондинка Могилевская записала видео в откровенном бикини

Фолловеры отметили в комментариях, что звезда переборщила с цветом:

Наталочка, это не вы. Вы потеряли себя в этих довольно странных тканях. Этот образ вам совсем не идет. Уж поверьте. Вы на себя не похожи

Не похожа на Наталью Могелевскую

Раскраска как у индейца

А могилёвская где?????

Вообще другая, перебор! возвращайтесь!

Вообще на себя не похожа👍👍😉🌷🌷🌷

Вы раньше лучше выглядели, где-то перебор, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Могилевская в новом образе очаровала Сеть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.