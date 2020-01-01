"Вообще на себя не похожа": Помолодевшую Могилевскую не узнали в Сети
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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в пепельный блонд, удивила поклонников свежим фото.
В Инстаграм 44-летняя звезда выставила яркий кадр, для которого позировала в оранжевом наряде на фоне комнатного растения с малиновыми цветами. Дополнил образ броский макияж с оранжево-синими тенями и крупные серьги.
Включай в 9:15 @snidanok на @1plus1_ua и смотри первое премьерное live выступление c песней #БелыйСамолет, - подписала фото Наталья.
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Фолловеры отметили в комментариях, что звезда переборщила с цветом:
- Наталочка, это не вы. Вы потеряли себя в этих довольно странных тканях. Этот образ вам совсем не идет. Уж поверьте. Вы на себя не похожи
- Не похожа на Наталью Могелевскую
- Раскраска как у индейца
- А могилёвская где?????
- Вообще другая, перебор! возвращайтесь!
- Вообще на себя не похожа👍👍😉🌷🌷🌷
- Вы раньше лучше выглядели, где-то перебор, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Могилевская в новом образе очаровала Сеть.
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