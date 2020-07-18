"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом
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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в пепельный блонд, шокировала подписчиков откровенным нарядом. В Инстаграм 44-летняя звезда добавила несколько фото с вечеринки, посвященной 15-летию программы “Светская жизнь“.
В специальной фотозоне с фирменными шляпками ведущей программы Кати Осадчей певица сделала яркие фото, продемонстрировала свой яркий аутфит.
На пати Могилевская пришла в белом брючном костюме, под который надела серый бюстгальтер. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.
Яркий и красивый вчера был вечер!
С 15-ти летием, @svitsketv ✨, - подписала фото Могилевская.
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Поклонники по-разному отреагировали на образ Наталии - часть похвалили аутфит, но многие забраковали пикантный наряд:
- Вы сейчас изменились. Выглядите СУПЕР!!! Эффектная и роскошная женщина!!! Шикарная!!!! Успехов Вам!!!
- Господи, Наталья... Кто Вас одевал...?!... Белый костюм и серый бюстгальтер... 🤪🤪🤪🤪... 😮😮😮
- Ну почему в лифчике?Почему?Я не ханжа ,но все же должна же быть в женщине загадка, должна быть тайна в ней какая то!
- Странный образ😕
- Если бюстик, так уже и трусишки выставила б
- А где маечка? Недоодели!!! Или сама забыла!!! - написали в Сети.
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