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"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом

Комментариев: 1
Звезда пришла на светскую тусовку в расстегнутом пиджаке и с ярким макияжем .

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в пепельный блонд, шокировала подписчиков откровенным нарядом. В Инстаграм 44-летняя звезда добавила несколько фото с вечеринки, посвященной 15-летию программы “Светская жизнь“.

В специальной фотозоне с фирменными шляпками ведущей программы Кати Осадчей певица сделала яркие фото, продемонстрировала свой яркий аутфит.

На пати Могилевская пришла в белом брючном костюме, под который надела серый бюстгальтер. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.

Яркий и красивый вчера был вечер!
С 15-ти летием, @svitsketv ✨, - подписала фото Могилевская. 

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Поклонники по-разному отреагировали на образ Наталии - часть похвалили аутфит, но многие забраковали пикантный наряд:

  • Вы сейчас изменились. Выглядите СУПЕР!!! Эффектная и роскошная женщина!!! Шикарная!!!! Успехов Вам!!!
  • Господи, Наталья... Кто Вас одевал...?!... Белый костюм и серый бюстгальтер... 🤪🤪🤪🤪... 😮😮😮
  • Ну почему в лифчике?Почему?Я не ханжа ,но все же должна же быть в женщине загадка, должна быть тайна в ней какая то!
  • Странный образ😕
  • Если бюстик, так уже и трусишки выставила б
  • А где маечка? Недоодели!!! Или сама забыла!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова покорила Сеть в платье-зефирке.

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Теги: Наталья Могилевская, фото в белье, блондинка, макияж звезд
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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ANDREICH    18.07.2020, 17:05
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ANDREICH
ця су ка й тварь за януковича, сосе йому постоянно
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