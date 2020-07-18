Звезда пришла на светскую тусовку в расстегнутом пиджаке и с ярким макияжем .

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: "Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть

Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в пепельный блонд, шокировала подписчиков откровенным нарядом. В Инстаграм 44-летняя звезда добавила несколько фото с вечеринки, посвященной 15-летию программы “Светская жизнь“.

В специальной фотозоне с фирменными шляпками ведущей программы Кати Осадчей певица сделала яркие фото, продемонстрировала свой яркий аутфит.

На пати Могилевская пришла в белом брючном костюме, под который надела серый бюстгальтер. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.

Яркий и красивый вчера был вечер!

С 15-ти летием, @svitsketv ✨, - подписала фото Могилевская.

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ну почему в лифчике?": 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды

Поклонники по-разному отреагировали на образ Наталии - часть похвалили аутфит, но многие забраковали пикантный наряд:

Вы сейчас изменились. Выглядите СУПЕР!!! Эффектная и роскошная женщина!!! Шикарная!!!! Успехов Вам!!!

Господи, Наталья... Кто Вас одевал...?!... Белый костюм и серый бюстгальтер... 🤪🤪🤪🤪... 😮😮😮

Ну почему в лифчике?Почему?Я не ханжа ,но все же должна же быть в женщине загадка, должна быть тайна в ней какая то!

Странный образ😕

Если бюстик, так уже и трусишки выставила б

А где маечка? Недоодели!!! Или сама забыла!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова покорила Сеть в платье-зефирке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.