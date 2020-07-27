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Будущий муж сделал: Анна Седокова запостила пикантное фото

Комментариев: 3
Экс-"ВИА Гра" завсветила обнаженные ягодицы.
Будущий муж сделал: Анна Седокова запостила пикантное фото
Будущий муж сделал: Анна Седокова запостила пикантное фото
instagram.com/annasedokova

На прошлой неделе известная украинская певица, ведущая, бывшая солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму. А на днях 37-летняя артистка решила запостить пикантное фото, автором которого является будущий муж.

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Так, на своей странице в Инстаграм Анна разместила свежий кадр, где она позирует в откровенном бежевом бикини на фоне пляжа. Наряд практически не скрывал аппетитных форм Седоковой.

“Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу❤️“, - подписала горячий снимок исполнительница.

Анна Седокова запостила пикантное фото в бикини
Анна Седокова запостила пикантное фото в бикини
Скриншот

Напомним, ранее Седокова в красном бикини показала фигуру без фотошопа.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    27.07.2020, 11:50
Оценка:  +1
Колишній-східняк
закапостила пикантное фото
гость  (аноним)  27.07.2020, 11:43
Оценка:  0
гость
АННА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  27.07.2020, 11:43
Оценка:  0
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

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