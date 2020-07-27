Будущий муж сделал: Анна Седокова запостила пикантное фото

Экс-"ВИА Гра" завсветила обнаженные ягодицы.

На прошлой неделе известная украинская певица, ведущая, бывшая солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму. А на днях 37-летняя артистка решила запостить пикантное фото, автором которого является будущий муж.

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Так, на своей странице в Инстаграм Анна разместила свежий кадр, где она позирует в откровенном бежевом бикини на фоне пляжа. Наряд практически не скрывал аппетитных форм Седоковой.

“Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу❤️“, - подписала горячий снимок исполнительница.

Анна Седокова запостила пикантное фото в бикини Скриншот

Напомним, ранее Седокова в красном бикини показала фигуру без фотошопа.

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