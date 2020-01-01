"Дюймовочка": Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью

Судья "Танцев со звездами" запостила пикантное фото.

Судья проекта “Танцы со звездами“, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Екатерина Кухар поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

Читай также: Екатерина Кухар впервые прокомментировала получение должности от Минкульта

Звезда похвасталась перед фанами стройной фигурой. Так, на официальной странице 37-летней артистки появился яркий снимок, где она грациозно позирует на стуле в бежевом бикини во дворе своего дома. Екатерина закинула одну ножку на другую. А одной рукой она поднесла к лицу цветок.

“Если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают...😉“, - подписала кадр Кухар.

Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью Скриншот

Поклонники балерины принялись активно осыпать ее комплиментами в комментариях под свежим кадром:

Така граціозна та вишукана🤔🔥🔥🔥

Постава королеви, обожнюю вас!

Богиня...... ❤️🙈

Боже, ещё и умная!!!!

Ты очень красивая

Куколка барби ❤️❤️❤️

Дюймовочка🌺

Гарна, витончена, тендітна, чарівна леді🔥🔥🔥

Милашечка ты Катя💖💖💖

Вы невероятная😍

Катерина вы супер женщина 💕

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассекретила свой рост.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.