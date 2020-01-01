"Дюймовочка": Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью
Судья проекта “Танцы со звездами“, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Екатерина Кухар поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
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Звезда похвасталась перед фанами стройной фигурой. Так, на официальной странице 37-летней артистки появился яркий снимок, где она грациозно позирует на стуле в бежевом бикини во дворе своего дома. Екатерина закинула одну ножку на другую. А одной рукой она поднесла к лицу цветок.
“Если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают...😉“, - подписала кадр Кухар.
Поклонники балерины принялись активно осыпать ее комплиментами в комментариях под свежим кадром:
- Така граціозна та вишукана🤔🔥🔥🔥
- Постава королеви, обожнюю вас!
- Богиня...... ❤️🙈
- Боже, ещё и умная!!!!
- Ты очень красивая
- Куколка барби ❤️❤️❤️
- Дюймовочка🌺
- Гарна, витончена, тендітна, чарівна леді🔥🔥🔥
- Милашечка ты Катя💖💖💖
- Вы невероятная😍
- Катерина вы супер женщина 💕
Напомним, ранее Екатерина Кухар рассекретила свой рост.
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