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"Дюймовочка": Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью

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Судья "Танцев со звездами" запостила пикантное фото.
"Дюймовочка": Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью
"Дюймовочка": Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Судья проекта “Танцы со звездами“, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Екатерина Кухар поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

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Звезда похвасталась перед фанами стройной фигурой. Так, на официальной странице 37-летней артистки появился яркий снимок, где она грациозно позирует на стуле в бежевом бикини во дворе своего дома. Екатерина закинула одну ножку на другую. А одной рукой она поднесла к лицу цветок.

“Если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают...😉“, - подписала кадр Кухар.

Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью
Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью
Скриншот

Поклонники балерины принялись активно осыпать ее комплиментами в комментариях под свежим кадром:

  • Така граціозна та вишукана🤔🔥🔥🔥
  • Постава королеви, обожнюю вас!
  • Богиня...... ❤️🙈
  • Боже, ещё и умная!!!!
  • Ты очень красивая
  • Куколка барби ❤️❤️❤️
  • Дюймовочка🌺
  • Гарна, витончена, тендітна, чарівна леді🔥🔥🔥
  • Милашечка ты Катя💖💖💖
  • Вы невероятная😍
  • Катерина вы супер женщина 💕

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассекретила свой рост.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivоna bigmir)net

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