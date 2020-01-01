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Екатерина Кухар получила престижную должность: Звезда возглавит киевский ВУЗ

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Екатерину Кухар назначили исполняющей обязанности директора в училище, где она сама училась.
Екатерина Кухар получила престижную должность: Звезда возглавит киевский ВУЗ
Екатерина Кухар получила престижную должность: Звезда возглавит киевский ВУЗ
facebook.com/MKIPUkraine

Судья проекта “Танцы со звездами“, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко получила должность в столичном образовательном учреждении.

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Народную артистку Украины назначили исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища. Об этом сообщается на официальной странице Министерства культуры и информационной политики Украины. Во вторник, 7 июня, новою руководительницу представили коллективу училища. 

“Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!“, - прокомментировала заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк. 

Екатерина Кухар возглавит киевский ВУЗ
Екатерина Кухар возглавит киевский ВУЗ
facebook.com/MKIPUkraine

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: ivona)bigmir.net

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