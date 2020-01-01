Екатерина Кухар впервые прокомментировала получение должности от Минкульта

Балерину назначили исполняющей обязанности директора в Киевском хореографическом училище.

Судья проекта “Танцы со звездами“, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Екатерина Кухар получила должность исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища. Во вторник, 7 июля, Министерство культуры и информационной политики Украины представило новою руководительницу коллективу учебного заведения.

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Сама Екатерина долгое время не комментировала получение должности от Минкульта. И только в субботу, 11 июля, решила высказаться о новой работе. Так, на своей странице в Инстаграм Кухар поблагодарила всех за поздравления и поддержку. Народная артистка Украины призналась, что столкнулась со сложной ситуацией в ВУЗе. Однако заверила, что сделает все для того, чтобы наладить и улучшить функционирование родного училища.

“Всё собиралась с мыслями о том, что хочу сказать. Как вы знаете, “балет - наше всё“. А сегодня “наше всё“, как никогда, нуждается в нашей помощи и поддержке. Не хочу давать призрачных обещаний, просто слова ничего не стоят. Тем более, что ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная. Училище это живой организм, который живет своей жизнью. И моя задача, как руководителя, наладить и улучшить его функционирование. Я хотела бы, чтобы со временем училище стало моим “вторым лицом“, что бы оно опять стало “притягательным магнитом“, к которому стремятся самые талантливые и одаренные дети. Что бы мы могли дать им достойный процесс обучения и ежегодно выпускать будущих мировых звезд, как делали это раньше. Когда-то именно здесь мне дали путевку в жизнь, поэтому мое сердце плачет, когда я вижу реальное состояние дел, но... отступать нельзя. Дорогу осилит идущий. Дети - наше главное сокровище и надежда. Надеюсь, что все мои силы и умения пригодятся тем, кто олицетворяет собой наше будущее“, - написала Кухар.

Екатерина Кухар впервые прокомментировала получение должности от Минкульта скриншот

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены.

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