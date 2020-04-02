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"Вот такая я Дюймовочка": Екатерина Кухар рассекретила свой рост

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Звезда балета ответила на один из популярных вопросов ее подписчиков.
"Вот такая я Дюймовочка": Екатерина Кухар рассекретила свой рост
"Вот такая я Дюймовочка": Екатерина Кухар рассекретила свой рост
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Народная артистка Украины, известная прима-балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар решила поближе познакомиться со своими поклонниками. Звезда предложила фанам задать ей вопросы в Инстаграм.

“Ну что, друзья! Продолжим наше знакомство?“, - написала в Сторис артистка.

Инстаграм Екатерины Кухар
Инстаграм Екатерины Кухар
Скриншот

Так, один из пользователей Сети поинтересовался у звезды балета, какой у нее рост. Екатерина призналась, что у нее рост - 161 сантиметр и сравнила себя с Дюймовочкой.

“Друзья, рост мой метр шестьдесят один сантиметр. Вот такая я Дюймовочка“, - с юмором ответила Кухар.

Какой рост у Екатерины Кухар
Какой рост у Екатерины Кухар
Скриншот

Ранее сообщалось, что Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Orzy    02.04.2020, 19:17
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Orzy
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