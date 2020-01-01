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"Нереально красивая": Мишель Андраде поразила снимками в мейкапом "зебра"

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Звезда очаровала Сеть новым образом .

"Нереально красивая": Мишель Андраде поразила снимками в мейкапом "зебра"
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде порадовала поклонников новыми фото с необычным макияжем.

В Инстаграм звезда добавила несколько снимков, на которых позирует с мейкапом глаз, выполненном в стилистике зебры. Мишель отметила, что ее стилист экспериментирует с образами - и этот look понравился им обоим. Аутфит звезды дополнила игривая прическа с плетением. 

Ай мы с @daria_trego так полюбили наш Леопардовый, что решили добавить в наш #SAFARI make up зебру 🦓⚡️

Какой думаете будет следующий? - написала Мишель.

"Нереально красивая": Мишель Андраде поразила снимками в мейкапом "зебра"
instagram.com/mishvirmish

"Нереально красивая": Мишель Андраде поразила снимками в мейкапом "зебра"
instagram.com/mishvirmish

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Фолловеры похвалили снимки и наделали комплиментов артистке:

  • Роковуха💔
  • 🔥🔥🔥круто
  • Мишка, ты нереально красивая 😍😍
  • Ойойойй🔥 🔥🔥
  • Мне кажется ещё будет😏, мб🦁 или же 🐼? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Олег Винник показал, как чилит в гамаке. 

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Теги: Мишель Андраде, макияж звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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