"Нереально красивая": Мишель Андраде поразила снимками в мейкапом "зебра"
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Популярная исполнительница Мишель Андраде порадовала поклонников новыми фото с необычным макияжем.
В Инстаграм звезда добавила несколько снимков, на которых позирует с мейкапом глаз, выполненном в стилистике зебры. Мишель отметила, что ее стилист экспериментирует с образами - и этот look понравился им обоим. Аутфит звезды дополнила игривая прическа с плетением.
Ай мы с @daria_trego так полюбили наш Леопардовый, что решили добавить в наш #SAFARI make up зебру 🦓⚡️
Какой думаете будет следующий? - написала Мишель.
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Фолловеры похвалили снимки и наделали комплиментов артистке:
- Роковуха💔
- 🔥🔥🔥круто
- Мишка, ты нереально красивая 😍😍
- Ойойойй🔥 🔥🔥
- Мне кажется ещё будет😏, мб🦁 или же 🐼? - написали в Сети.
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