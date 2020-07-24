Артист анонсировал первый концерт в формате дополненной реальности .

"Какой красавец": Винник показал, как чилит в гамаке instagram.com/olegg.vynnyk

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Украинский певец Олег Винник, который станет участником нового сезона популярного шоу “Танцы со звездами“, очаровал поклонников свежим фото.

В Инстаграм артист показал, как чилит, сидя в гамаке с бокалом прозрачного напитка с цитрусовыми. Олег одет в джинсы и голубой реглан, а дополняют образ обувь “казаки“ и фирменная гладкая прическа. Таким ярким фото украинский секс-символ анонсировал свой концерт в диджитал-формате.

Ближайшие планы - инновационный концерт в дополненной реальностью на @ olympic.nsc, который каждый из вас может посмотреть, например, комфортно разместившись в гамаке 😉 прекрасный день! До встречи в мире высоких технологий💻📱, - написал Винник.

"Какой красавец": Винник показал, как чилит в гамаке instagram.com/olegg.vynnyk

Фолловеры прокомментировали фото и наделали Виннику комплиментов:

Эх, сейчас бы к Вам на гамак, да по стаканчику мохито🙈🤪 Местечко найдётся?😏😂

👍 Красень💗💗💗👏👏👏😎

Дуже красиві!!!😍😍😍😍

Наш красавчик Олег Анатолійович! Фото дуже оригінальне. Доброго дня і Вам. Чекаємо на зустріч! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Олег Винник станет участником “Танцы со звездами“.

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