"Какой красавец": Винник показал, как чилит в гамаке
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Украинский певец Олег Винник, который станет участником нового сезона популярного шоу “Танцы со звездами“, очаровал поклонников свежим фото.
В Инстаграм артист показал, как чилит, сидя в гамаке с бокалом прозрачного напитка с цитрусовыми. Олег одет в джинсы и голубой реглан, а дополняют образ обувь “казаки“ и фирменная гладкая прическа. Таким ярким фото украинский секс-символ анонсировал свой концерт в диджитал-формате.
Ближайшие планы - инновационный концерт в дополненной реальностью на @ olympic.nsc, который каждый из вас может посмотреть, например, комфортно разместившись в гамаке 😉 прекрасный день! До встречи в мире высоких технологий💻📱, - написал Винник.
Фолловеры прокомментировали фото и наделали Виннику комплиментов:
- Эх, сейчас бы к Вам на гамак, да по стаканчику мохито🙈🤪 Местечко найдётся?😏😂
- 👍 Красень💗💗💗👏👏👏😎
- Дуже красиві!!!😍😍😍😍
- Наш красавчик Олег Анатолійович! Фото дуже оригінальне. Доброго дня і Вам. Чекаємо на зустріч! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Олег Винник станет участником “Танцы со звездами“.
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