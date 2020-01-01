Назад в будущее: ТОП-10 образов 90-х актуальных летом 2020

Тренды, которые заслуживают звания вечно модных.

Те, кому посчастливилось провести деньки своей молодости в 1990-х, могут смело сказать, что рафинированный стиль был точно не самой главной прерогативой той эпохи. С многими трендами, которые были популярны в те времена, нам бы отчаянно не хотелось столкнуться снова. Брюки с заниженной посадкой, странные топы, едва прикрывающие грудь, нарочито расслабленные луки, в которых женщины больше походили на маргиналов общества. Впрочем, соседствовали с невыносимо странными тенденциями и те, которые даже в 2020 году мы продолжаем воспевать, которым поклоняемся и отчаянно пытаемся снова ввести в нашу жизнь. Ivona представляет ТОП-10 трендов эпохи “героинового шика”, которые закрепили свои позиции в текущем сезоне.

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Цветочные мотивы

На примере героини Лизы Кудроу из сериала “Друзья” учимся носить стильный цветочный принт нетривиально. Этого эффекта легко достигнуть, если не выбирать нарочито женственные силуэты. Например, макси-платье расслабленного фасона сможет по-новому объяснить всю замысловатость одного из самых древних принтов.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Платья-комбинации

И хотя платья в бельевом стиле начинают постепенно пропадать из сезонных коллекций дизайнеров, вопреки всем рейтингам им удалось утвердить свою вневременную силу. Если хотите походить на молодую копию Кейт Мосс, то учитесь уже сейчас носить минималистичные комбинации самой экстремальной длины. Кроме идеальной фигуры для роскошного лука вам понадобится уверенность в себе и в своем выборе.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Кардиган

Летом 2020 мы продолжаем изучать превосходства “бабушкиного” кардигана. Для того, чтобы осознать всю красоту изделия, предлагаем носить его в стиле Кейт Мосс - на голое тело. С джинсами-клеш или укороченной трапециевидной юбкой - в качестве дополнительного нюанса выбирайте яркие оттенки кардигана.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Экстремальное мини

Чем короче - чем стильнее. Именно так решили трактовать моду на экстремальную длину из 1990-х современные кутюрье. Вдохновляемся раскованными образами Бренды Уолш из сериала “Беверли-Хиллз, 90210” - эта старлетка умела удивлять нестандартным подходом к решению всех насущных вопросов и кризисов стиля в том числе.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

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Водолазка + джинсы

Самая простая комбинация, которая безотказно срабатывала в 90-х и продолжает поражать своей актуальностью в наше время. Джулия Робертс образца “Красотки” отличалась очень неоднозначным стилем, но вот в чем обвинять ее нельзя, так это в удивительной проработке мужского гардероба. Блейзер бойфренда, прямые джинсы и свободный гольф - образ для прохладных летних деньков 2020 готов.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Белье наружу

Главная звезда легендарного сериала о моде и красоте “Секс в большом городе” и сама в молодости отличалась удивительным личным вкусом. Сара Джессика Паркер умела и любила эпатировать публику, поэтому выставлять на всеобщее обозрение свое нижнее белье было для нее привычной задачей. Конечно, в 2020 году мы бы посоветовали его носить по примеру тогдашней иконы-стиля - с мужским блейзером и широкой улыбкой на лице.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Топы с квадратным вырезом

В молодости Дрю Бэрримор отличалась взрывным темпераментом, титулом самого талантливого ребенка в киноиндустрии, а также громкими скандалами, связанными с употреблением небезызвестных запрещенных веществ. Вот только черный пиар продолжает оставаться пиаром, а потому ее стиль пытались повторить все девочки начиная с 11-летнего возраста. На лето 2020 мы забираем из закромов ее “юного” гардероба топы с квадратным вырезом - именно без таких нам не обойтись в нынешнем сезоне.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Мужские блейзеры

Мы не можем обойти вниманием женщину, которая в 1990-х годах считалась мировой иконой стиля. Она умела комбинировать самые неожиданные вещи, всякий раз вытворяя абсолютно рафинированное фэшн-сумасшествие. Конечно, речь идет о принцессе Диане, благодаря которой мы спустя 30 лет после ее гибели сумели полюбить пиджаки с мужского плеча, велосипедки, лоферы и слаксы.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

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Кожаный ансамбль

В 90-е сложно было найти более красивую и сексуальную девушку, чем тогдашняя подружка Хью Гранта - Лиз Херли. Она обожала сексуальные образы, а потому в рамках приверженности феминности, мы вполне можем взять на заметку несколько ее фэшн-трюков. Как видите абсолютный кожаный монохром в яркой расцветки Лиз носила еще до того, как это стало мейнстримом.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Минимализм

Главное качество, которое отличает моду 1990-х от всех остальных - несомненная приверженность минимализму. Супруга Уилла Смитта Джада демонстрирует, как простое белое платье может подчеркнуть изящность образа и сексуальность фигуры, не прибегая к самым рискованным методам.

Тренды 1990-х, которые актуальны в 2020 году Pinterest

Стиль 1990-х уже несколько сезонов подряд продолжает вдохновлять современных дизайнеров. Многие могут удивиться, усомнившись в том, что времена, когда мода больше походила на совокупность самых невозможных трендов, может кого-то воодушевить, но реальность жестока. Маскулинные образы формата “унисекс”, абсолютная беззастенчивость, выливающаяся и в использование белья как основной одежды, и полупрозрачных платьев-комбинаций, а также весьма спорные “бабушкины” образы. Как бы там ни было, а именно эта эпоха сумела в настоящем закрепить лидерские позиции мужественности в рамках дамского гардероба. Впрочем, между нарочитой женственностью и громкими заявлением об асексуальности моды, мы предпочитаем золотую середину. Именно микс абсолютно противоположных понятий способен вывести ваш имидж на совершенно новый уровень.

Раннее мы писали о том, какие платья летом 2020 помогут красиво и безопасно пережить жару.

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