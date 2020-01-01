SPF-спасение: ТОП-7 платьев, которые уберегут от жары

Не только термоустойчивые форматы, но и определенно стильные.

Климат в наших краях похож на человека, страдающего расстройствами пищевого питания: он может несколько дней радовать нас прохладой, но зато после обязательно ответит невыносимыми температурами и палящим солнцем. Из-за такого откровенного женского и капризного поведения погоды, нам, стильным и прекрасным, нужно всегда быть начеку. В летних гардеробах у вас обязательно кроме must-need набора из джинсов и футболок, должно быть хотя бы несколько платьев актуальных силуэтов. Именно они помогут вам с легкостью пережить жару, подарив не только такую желанную прохладу, но и ощущение собственного модного превосходства. Ivona рассказывает, какие фасоны смогут удовлетворить даже самые взыскательные вкусы сторонниц фэшн-терморегуляции летом 2020.

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Длинное платье яркой расцветки на бретелях напоминает облачение активной гости фестивалей наподобие Гластонбери, но также подходит и для тех деньков, когда жара не дает спокойно жить. Четкий лиф, жесткая плиссировка и вечно актуальный цветочный принт - если добавите остромодные “папины” сандалии, то получите образ, достойный сттраниц ведущих глянцевых журналов.

Модные платья для жаркой погоды на лето 2020 Pinterest

Многие фэшионисты четко определили именно фасон свободного платья с V-образным декольте ключевым в сезоне “весна-лето” 2020. Модных баллов образу добавляет актуальный оттенок - “бискайский зеленый”, которые самые “продвинутые пользователи” выбирают вместо растиражированного “фисташкового”. Нас же привлекает легкость и “воздух” данного силуэта - с ним вам никакая жара не сможет помешать наслаждаться жизнью.

Модные платья для жаркой погоды на лето 2020 Pinterest

Женщинам, которые отметили свое 35-летние, негоже “выходить в свет” в кокетливых сарафанчиках или слегка устаревших платьях в бельевом стиле. И если первые не подходят по возрастным показателям, но от вторых нужно отказаться в том случае, если вы цените свой фэшн-статус. Чтобы благополучно решить дилемму предлагаем вам обратить свое внимание на макси-образы с длинным рукавом и стильными рукавами-”буфами”. Еще более интересным образ становится от яркого цветочного принта - современная интерпретация “чайного платья” выглядит невероятно круто.

Модные платья для жаркой погоды на лето 2020 Pinterest

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Платье-рубашка - база гардеробов, которые претендуют на приставку “вечно актуальный”. Без этого незамысловатого фасона невозможно представить ни один сезон, ни одну коллекцию spring-summer. На лето 2020 выбирайте нарочито расслабленные форматы, которые открывают вид на роскошные ножки, но при этом оставляют немного свободы в верхней части силуэта. Пастельный оттенок тоже поможет удачно вписаться в атмосферу знойного лета, а еще убережет от перегрева.

Модные платья для жаркой погоды на лето 2020 Pinterest

Легендарные платья на запах от Дианы фон Фюрстенберг пользуются популярностью вне зависимости от сезонных тенденций и фэшн-правил. Их позиции также прочны, как и у маленького черного платья Коко - это точки опоры фэшн-индустрии. На лето 2020 выбирайте символические фасоны в непритязательный цветочный принт, оставляя пространство для игр со стильными аксессуарами.

Модные платья для жаркой погоды на лето 2020 Pinterest

Еще один сезон назад все женщины поголовно сходили с ума с бельевого стиля, примеряя платья на тонких бретелях и в рамках светского торжества, и с объемными свитерами для городских прогулок. Летом 2020 фокус интереса стилистов сместился в сторону более “графичных” фасонов, оставив будуарные платья на растерзание тем, кто не успел ими воспользоваться вовремя. Опробуйте стиль “нью-лук” в его самой современной интерпретации, и не забудьте про актуальный принт. Геометрический, в отличие от флористического, кажется наиболее интересным и необычным.

Модные платья для жаркой погоды на лето 2020 Pinterest

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Летом 2020 модницы мучаются, выбирая между платьями-рубашками с рукавами-”буфами” и стильными облегающими фасонами с вырезами, как носят Рози Хантингтон-Уайтли и Хейли Бибер. Вот только мы не только из-за прагматичных, но и вполне стильных размышлений, советуем вам все-таки приобрести один из вариантов платья из тюля. Прозрачная ткань, несколько слоев нежного материала, а также кремовая расцветка - самый нежный аутфит лета 2020 готов.

Модные платья для жаркой погоды на лето 2020 Pinterest

Летом не хочется ни думать, ни действовать, ни даже отдыхать. Не станем упоминать, каких усилий стоит каждое лишнее сделанное движение. Именно поэтому тратить энергию на продумывание стильных аутфитов кажется совсем неразумным. Если лень преобладает над всеми остальными чувствами и эмоциями, стоит воспользоваться беспроигрышным фэшн-трюком. Надевайте стильное платье актуального фасона, подбирайте идеальную обувь, и наслаждайтесь не только завистливыми взглядами, но и комфортом летней погоды.

Раннее мы писали о том, как носить ретро-принт клетку “виши” актуально летом 2020.

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