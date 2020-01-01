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Потап показал фото с четырех свадеб с Настей Каменских

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Рэпер запостил коллаж с четырех разных свадебных церемоний с Каменских.
Потап показал фото с четырех свадеб с Настей Каменских
Потап показал фото с четырех свадеб с Настей Каменских
instagram.com/realpotap

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил подписчиков новой публикацией. Оказывается 39-летний артист и его супруга, исполнительница Настя Каменских сыграли свадьбу аж четыре раза!

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Так, на своей странице в Инстаграм Потап разместил коллаж с четырех праздничных снимков. Первый кадр был сделан во время “сценической“ свадьбы пары. На одном из концертов тогда еще дуэт “Потап и Настя“ появились в свадебных нарядах. На втором снимке знаменитости позировали в Лас-Вегасе, где они тайно поженились в 2017 году. 

Третье фото сняли во время официальной торжественной церемонии 23 мая 2019 года в одном из ресторанов под Киевом. И еще раз Потап и Каменских примеряли свадебные наряды во время съемок клипа “Константа“.

“Наши с @kamenskux свадьбы: Сценическая, Лас -Вегаская, Киевская, Клиповая, это только начало“, - подписал подборку рэпер.

Потап показал фото с четырех свадеб с Настей Каменских
Потап показал фото с четырех свадеб с Настей Каменских
Скриншот

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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