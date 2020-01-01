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Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике

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Артистка устроила настоящий перфоманс под песню "Make it rain champagne".
Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Пресс-служба

Популярная артистка Верка Сердючка удивила публику неожиданным появлением прямо в центре столице. VERKA SERDUCHKA & BAND устроили настоящий праздник под открытым небом с зажигательными танцами и купанием в фонтане.

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В солнечный воскресный день, прогуливаясь по главной улице Киева, никто явно не ожидал увидеть яркое выступление народной любимицы Верки Сердючки. Никакой профессиональной сцены или спецэффектов – артистка выступила прямо на фонтане.

Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Пресс-служба

Под песню Make it rain champagne Верка и ее бэнд устроили настоящий перфоманс – обаятельные участники коллектива пели, веселились, угощали киевлян и гостей города шампанским и даже купались в фонтане. Отдельно стоит отметить зажигательные танцы. Мама Верки, задрав юбку, пустилась в пляс прямо на каблуках.

“Не стоим на месте, танцуем, зажигаем!“ – заводила публику Верка Сердючка с традиционной звездой на голове.

Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Пресс-служба

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Яркое выступление Верки Сердючки на Крещатике состоялось не случайно – это были съемки праздничного концерта “З Днем народження, Україно!“, который покажут на канале “Украина“ 24 августа.

Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Пресс-служба

Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступления Сергея Бабкина – музыкант спел в центре родного Харькова. Кто еще из звезд примет участие в шоу канала “Украина“ – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
Пресс-служба

Напомним, ранее Данилко признался, что у него был роман с коллегой.

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Теги: Верка Сердючка
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Источник: Ivоna bigmir)net

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