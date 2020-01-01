Ведущий забавным образом высказался о дождливой погоде.

Популярный телеведущий Нового канала и влогер Александр Педан создал пародию на известную украинскую артистку, участницу “Евровидения 2007“ Верку Сердючку.

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На своей странице в Instagram Педан опубликовал два кадры для сравнения. На одном из них запечатлена Сердючка в пальто, свитере с цветочным принтом, ярком шарфе, берете и с зонтом в руках. На втором фото - Александр, который повторил детали оригинального снимка.

“Якесь хрєнове, це ваше літо 🙃“, - подписал фото Педан.

Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки Скриншот

Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки Скриншот

Подписчики телеведущего оставили множество комментариев под публикацией:

Мем отримав продовження, ура! 👍

Перше фото однозначно в топі😂😂😂😂

Ой, помню это фото ещё год назад такое было 😅

😂😂😂😂Сашаааа) что это

😂 Саша, класно придумав!

Було б смішно як би не було так правдиво 😁👌

Верка Педан)))))))))

Ахах, зачёт 🔥

Ггггггг... Це взагалі пушка🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂

Только юмор и самоирония поднимают настроение!

Одно лицо🔥

Напомним, ранее Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле.

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