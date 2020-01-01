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Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки

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Ведущий забавным образом высказался о дождливой погоде.
Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки
Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки
instagram.com/pedanos

Популярный телеведущий Нового канала и влогер Александр Педан создал пародию на известную украинскую артистку, участницу “Евровидения 2007“ Верку Сердючку.

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На своей странице в Instagram Педан опубликовал два кадры для сравнения. На одном из них запечатлена Сердючка в пальто, свитере с цветочным принтом, ярком шарфе, берете и с зонтом в руках. На втором фото - Александр, который повторил детали оригинального снимка.

“Якесь хрєнове, це ваше літо 🙃“, - подписал фото Педан.

Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки
Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки
Скриншот

Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки
Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки
Скриншот

Подписчики телеведущего оставили множество комментариев под публикацией:

  • Мем отримав продовження, ура! 👍
  • Перше фото однозначно в топі😂😂😂😂
  • Ой, помню это фото ещё год назад такое было 😅
  • 😂😂😂😂Сашаааа) что это
  • 😂 Саша, класно придумав!
  • Було б смішно як би не було так правдиво 😁👌
  • Верка Педан)))))))))
  • Ахах, зачёт 🔥
  • Ггггггг... Це взагалі пушка🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂
  • Только юмор и самоирония поднимают настроение!
  • Одно лицо🔥

Напомним, ранее Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле.

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Теги: Александр Педан, Верка Сердючка
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Источник: ivona)bigmir.net

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