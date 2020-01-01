Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки
Популярный телеведущий Нового канала и влогер Александр Педан создал пародию на известную украинскую артистку, участницу “Евровидения 2007“ Верку Сердючку.
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На своей странице в Instagram Педан опубликовал два кадры для сравнения. На одном из них запечатлена Сердючка в пальто, свитере с цветочным принтом, ярком шарфе, берете и с зонтом в руках. На втором фото - Александр, который повторил детали оригинального снимка.
“Якесь хрєнове, це ваше літо 🙃“, - подписал фото Педан.
Подписчики телеведущего оставили множество комментариев под публикацией:
- Мем отримав продовження, ура! 👍
- Перше фото однозначно в топі😂😂😂😂
- Ой, помню это фото ещё год назад такое было 😅
- 😂😂😂😂Сашаааа) что это
- 😂 Саша, класно придумав!
- Було б смішно як би не було так правдиво 😁👌
- Верка Педан)))))))))
- Ахах, зачёт 🔥
- Ггггггг... Це взагалі пушка🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂
- Только юмор и самоирония поднимают настроение!
- Одно лицо🔥
Напомним, ранее Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле.
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