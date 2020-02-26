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Данилко признался, что у него был роман с коллегой

Комментариев: 2
Артист рассказал в интервью, что какое-то время состоял в отношениях с Инной Белоконь.

Данилко признался, что у него был роман с коллегой
Данилко признался, что у него был роман с коллегой
instagram.com/v_serduchka

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Украинский артист, судья Национального отбора Евровидения Андрей Данилко, который стал популярным в образе Верки Сердючки, признался, что у него был роман с коллегой по проекту Инной Белоконь. Об этом Данилко сообщил во время интервью Слава Демину  в популярном шоу “Слава+“, которое выходит ютуб-канале “Люкс ФМ“.

В одной из постоянных рубрик программы - “Соври Славе“ - Андрею пришлось сознаться, что у него были романтические отношения с коллегой, которая на сцене воплощает маму Верки Сердючки. 

Данилко признался, что у него был роман с коллегой
Данилко признался, что у него был роман с коллегой
instagram.com/v_serduchka

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Также Андрей Данилко отметил, что, хоть отношения с Инной и не сложились, но она остается его очень близким другом. К слову, артистки часто появляются вместе не только на сцене, но и на отдыхе.

В эфире шоу “Слава+“ Данилко вспомнил первую встречу с Белоконь, во время которой она, к слову, Данилко очень не понравилась.

Наша встреча – это была полная антипатия. Я думал: “Боже, что это?“ И такого же мнения была она. Она была красавицей, и я – красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-татьянка, турецкий свитер, мелировка... И я тоже был красавцем, специально надевал большие куртки, чтобы больше казаться, ведь без них я худым был, реально швабра, – поделился Андрей Данилко.

Данилко признался, что у него был роман с коллегой
Данилко признался, что у него был роман с коллегой
instagram.com/v_serduchka

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Кроме того, говоря о личной жизни, артист признался, что даже если бы завел постоянные отношения, то ни выглядели бы не совсем привычно. 

Я, например, не мог бы делить жилплощадь с кем-то. Поэтому, если были бы отношения, идеально было бы иметь две квартиры рядом. Как гостиничный вариант, – признался артист. 

Ранее мы писали, что Андрей Данилко работает над новым мини-альбомом.

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Теги: Верка Сердючка, Инна Белоконь, романы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.02.2020, 17:22
Оценка:  0
гость
17-08 если мужчина- гей, то его партнер - гейка.
гость  (аноним)  26.02.2020, 17:08
Оценка:  0
гость
Андрей гей,сто раз его видела с мужчиной геем.Ничего тут страшного нет.
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