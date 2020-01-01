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Верка Сердючка работает над новым мини-альбомом

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Новая пластинка эпатажной украинской звезды получит название "Sexy".
Верка Сердючка работает над новым мини-альбомом
Верка Сердючка работает над новым мини-альбомом
instagram.com/v_serduchka

Украинский артист, продюсер, композитор Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, анонсировал выход нового мини-альбома.

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Так, в интервью изданию “Слух“ Данилко рассказал, что работает над новой пластинкой, которая получит название “Sexy“. Уже известно, что трек-лист мини-альбома Сердючки войдут композиции “Make It Rain Champagne“, “Disco Kicks“ и “Sexy“.

Смотрите видео с 2:19

Ранее Андрей Данилко объяснил, почему он постоянно ходит в кепке.

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Теги: Андрей Данилко, Верка Сердючка
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Источник: Ivоna bigmir)net

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