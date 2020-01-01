Звезда надела для фотосессии необычные леггинсы с разрезами на ягодицах .

"Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская певица MARUV, которая часто выступает в провокационных нарядах, используя БДСМ-стилистику, поразила Сеть новыми фото.

В Инстаграм звезда добавила кадры из свежей фотосессии, в которой примерила необычные леггинсы с разрезами на ягодицах и леопардовый пиджак.

Образ дополнили яркий макияж, черный маникюр и прическа с мокрым эффектом.

Дикая кошка, - подписала фото артистка.

"Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть instagram.com/maruvofficial

"Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть instagram.com/maruvofficial

Ах, прелесть🔥🔥

Разрыв 🔥

Огонь леди 🔥🔥🔥 Шикарная 💣 💝💝

В танце неотразима, и пластика, и притяжение, и гибкость, и манкость, и лёгкость, перечислять до утра можно👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Очень красивые фото 😍😍🔥

Охх какая сексуальная попа—а! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Maruv снялась в белье и кожаном ошейнике.

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