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"Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть

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Звезда надела для фотосессии необычные леггинсы с разрезами на ягодицах .

"Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть
instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская певица MARUV, которая часто выступает в провокационных нарядах, используя БДСМ-стилистику, поразила Сеть новыми фото.

В Инстаграм звезда добавила кадры из свежей фотосессии, в которой примерила необычные леггинсы с разрезами на ягодицах и леопардовый пиджак.

Образ дополнили яркий макияж, черный маникюр и прическа с мокрым эффектом.

Дикая кошка, - подписала фото артистка.

"Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть
instagram.com/maruvofficial

"Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть
instagram.com/maruvofficial

  • Ах, прелесть🔥🔥
  • Разрыв 🔥
  • Огонь леди 🔥🔥🔥 Шикарная 💣 💝💝
  • В танце неотразима, и пластика, и притяжение, и гибкость, и манкость, и лёгкость, перечислять до утра можно👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
  • Очень красивые фото 😍😍🔥
  • Охх какая сексуальная попа—а! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Maruv снялась в белье и кожаном ошейнике. 

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Теги: фото в белье, наряды звезд, провокация, MARUV
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Источник: IVONA)bigmir.net

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