В белье и кожаном ошейнике: MARUV поразила новым горячим образом

Певица позировала в сетчатом трико, которое полностью просвечивает ее тело.

MARUV поразила новым горячим образом instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная певица Анна Корсун (MARUV) снова взбодрила публику откровенным соблазнительным нарядом. В Инстаграм знаменитость-провокаторша добавила свежее фото, на котором появилась в сетчатом трико и эротическом кожаном белье.

Дополнили образ пряжки и ошейник. Такой наряд подчеркнул стройные и в то же время женственные формы артистки.

Кожаный ошейник на шее

оплатит мой чек 🔥, - подписала фото MARUV.

MARUV поразила новым горячим образом instagram.com/maruvofficial

Фолловеры написали в комментариях, что наряд звезды, как всегда, подчеркнул ее невероятную сексуальность.

Ранее мы писали, что MARUV упала в бассейн во время концерта.

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