В белье и кожаном ошейнике: MARUV поразила новым горячим образом
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Эпатажная певица Анна Корсун (MARUV) снова взбодрила публику откровенным соблазнительным нарядом. В Инстаграм знаменитость-провокаторша добавила свежее фото, на котором появилась в сетчатом трико и эротическом кожаном белье.
Дополнили образ пряжки и ошейник. Такой наряд подчеркнул стройные и в то же время женственные формы артистки.
Кожаный ошейник на шее
оплатит мой чек 🔥, - подписала фото MARUV.
Фолловеры написали в комментариях, что наряд звезды, как всегда, подчеркнул ее невероятную сексуальность.
Ранее мы писали, что MARUV упала в бассейн во время концерта.
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