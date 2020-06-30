Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В белье и кожаном ошейнике: MARUV поразила новым горячим образом

Комментариев: 2
Певица позировала в сетчатом трико, которое полностью просвечивает ее тело.

MARUV поразила новым горячим образом
MARUV поразила новым горячим образом
instagram.com/maruvofficial

Читай также: "Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов

Эпатажная певица Анна Корсун (MARUV) снова взбодрила публику откровенным соблазнительным нарядом. В Инстаграм знаменитость-провокаторша добавила свежее фото, на котором появилась в сетчатом трико и эротическом кожаном белье.

Дополнили образ пряжки и ошейник. Такой наряд подчеркнул стройные и в то же время женственные формы артистки. 

Кожаный ошейник на шее
оплатит мой чек 🔥, - подписала фото MARUV.

MARUV поразила новым горячим образом
MARUV поразила новым горячим образом
instagram.com/maruvofficial

Фолловеры написали в комментариях, что наряд звезды, как всегда, подчеркнул ее невероятную сексуальность.

Ранее мы писали, что MARUV упала в бассейн во время концерта.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: наряды звезд, MARUV, эротическое белье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.06.2020, 19:38
Оценка:  0
гость
30 июня, годовщина обороны Севастополя!
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
гость  (аноним)  30.06.2020, 19:37
Оценка:  0
гость
ТУПАЯ ПРОКАЦАПСКАЯ ПОТАСКУХА!!!!!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь