Модель позировала нагишом в одних сапогах.

Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, которая особенно узнаваема благодаря густым сросшимся бровям, выставила фото ню.

В Инстаграм эпатажная знаменитость добавила подборку селфи "через зеркало", на которых позировала в разных нарядах. Среди фото оказался кадр, где София примерила джинсы с очень низкой посадкой, обнажив пресс и часть бедер. Кроме того, для одного из селфи модель позировала совсем без одежды - в высоких темных сапогах.

Просто девушка и ее зеркало - серия 😂, - подписала снимки София.

Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды instagram.com/sophiahadjipanteli

Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды instagram.com/sophiahadjipanteli

Первая фотография будет обложка альбома допинга ♥ 🔥

Я не осознавал, что ты такая худая, если честно

Я очень люблю твой стиль 😩😭💕✨

Потрясающие 🔥🖤, - написали фолловеры.

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