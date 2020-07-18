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Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды

Комментариев: 1
Модель позировала нагишом в одних сапогах.

Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды
Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, которая особенно узнаваема благодаря густым сросшимся бровям, выставила фото ню.

В Инстаграм эпатажная знаменитость добавила подборку селфи "через зеркало", на которых позировала в разных нарядах. Среди фото оказался кадр, где София примерила джинсы с очень низкой посадкой, обнажив пресс и часть бедер. Кроме того, для одного из селфи модель позировала совсем без одежды - в высоких темных сапогах.

Просто девушка и ее зеркало - серия 😂, - подписала снимки София.

Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды
Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды
instagram.com/sophiahadjipanteli

Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды
Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды
instagram.com/sophiahadjipanteli

  • Первая фотография будет обложка альбома допинга ♥ 🔥
  • Я не осознавал, что ты такая худая, если честно
  • Я очень люблю твой стиль 😩😭💕✨
  • Потрясающие 🔥🖤, - написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко снялась без одежды.

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Теги: София Хаджипантели, фото ню
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.07.2020, 16:00
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Зачем так втягивать живот? Смотрится неестественно.
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