"Слава пришла откуда не ждали": У Падалко в прямом эфире выпал зуб - видео
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Популярная телеведущая Маричка Падалко прокомментировала курьезную ситуацию, которая произошла с ней вчера, 15 июля 2020. В прямом эфире выпуска новостей ТСН у телеведущей отпала часть переднего верхнего зуба. Несмотря на незапланированный момент, Падалко продолжила читать новости.
Вечером в тот же день Маричка опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала о "новой славе" и поделилась подробностями инцидента.
Новая “слава“ пришла откуда не ждали .... и поддержка тоже😍. Это, наверное, самый курьезный мой опыт двадцати лет работы ведущей. Прямой эфир тем и прекрасен, что всегда непредсказуем. Так, в 2013 я впервые прямо в своем эфире увидела кадры задержания своего мужа😪 на протесте под Киевсоветом, а несколько лет назад мою ногу при выпуске неожиданно начала облизывать собака, забежала из студии @snidanok
На этот раз моя коллега @nata_goncharova мне написала, мол, “ты так отреагировала, как будто ты ежедневно теряешь зуби😀“. Нет, не каждый день😁. Просто именно сейчас я решила исправить эту неприятность. У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник и однажды очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать “игрушкой“ вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отразила мне половину зуба. Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло ..., - отметила Падалко.
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Также телеведущая отметила, что после того, как СМИ растиражировали видео "с зубом" - она получила огромный фидбек.
Честно говоря, думала, что инцидент пройдет незамеченным. Именно этот эпизод сознательно не выложили на YouTube канал ТСН. Но мы недооценили внимательность наших зрителей. Блогера @ekulka выложила это в своем профиле, и .... понеслось по всем изданиях, и не только украинских.
Во всей этой истории меня лично поразило количество поддержки, которую я получила) - и в комментариях, и в личных сообщениях. Друзья, большое Вам спасибо❤️))). В любой ситуации сохраняем спокий💪 Завтра утром увидимся 📺, - написала Падалко.
Нова “слава“ прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, “ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀“. Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати “іграшкою“ навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
Ранее мы писали, что Маричка Падалко с дочерьми сделала писанки к празднику.
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