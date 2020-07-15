"Слава пришла откуда не ждали": У Падалко в прямом эфире выпал зуб - видео

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Популярная телеведущая Маричка Падалко прокомментировала курьезную ситуацию, которая произошла с ней вчера, 15 июля 2020. В прямом эфире выпуска новостей ТСН у телеведущей отпала часть переднего верхнего зуба. Несмотря на незапланированный момент, Падалко продолжила читать новости.

Вечером в тот же день Маричка опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала о "новой славе" и поделилась подробностями инцидента.

Новая “слава“ пришла откуда не ждали .... и поддержка тоже😍. Это, наверное, самый курьезный мой опыт двадцати лет работы ведущей. Прямой эфир тем и прекрасен, что всегда непредсказуем. Так, в 2013 я впервые прямо в своем эфире увидела кадры задержания своего мужа😪 на протесте под Киевсоветом, а несколько лет назад мою ногу при выпуске неожиданно начала облизывать собака, забежала из студии @snidanok

На этот раз моя коллега @nata_goncharova мне написала, мол, “ты так отреагировала, как будто ты ежедневно теряешь зуби😀“. Нет, не каждый день😁. Просто именно сейчас я решила исправить эту неприятность. У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник и однажды очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать “игрушкой“ вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отразила мне половину зуба. Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло ..., - отметила Падалко.