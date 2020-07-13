"Неоднозначно": Седокова засветила грудь и призналась, за что любит Тимму
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Певица Анна Седокова показала свежее пляжное фото со своим молодым бойфрендом баскетболистом Янисом Тиммой. Снимок с побережья океана звезда добавила в Инстаграм.
В кадре они с Тиммой позируют в обнимку на фоне песчаного пляжа в Майями. Анна одета в сдельный красный купальник, подчеркнувший ее пышную грудь.
В подписи Седокова отметила, что они с Тиммой полюбили друг друга размеры сердца и души.
Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце ... А я его за огромную душу, - подписала фото Анна.
На публикацию тут же отреагировал и сам Янис Тимма:
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂, - лаконично подписал он.
Фолловеры отметили в комментариях, что разгадали метафору Анны, а также похвалили фото:
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- Так двусмысленно😇🔥
- Речь про грудь и член, я правильно понимаю?
- Как красиво завуалировали))) 😁😁😁
- Сердце у вас Аня действительно потрясное) так что я вашего кавалера понимаю 😁
- 😀Ирония принята, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала своей липосакции.
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