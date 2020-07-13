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"Неоднозначно": Седокова засветила грудь и призналась, за что любит Тимму

Комментариев: 1
Певица показала свежее фото с любимым и раскрыла секрет их взаимного притяжения .

"Неоднозначно": Седокова засветила грудь и призналась, за что любит Тимму
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова показала свежее пляжное фото со своим молодым бойфрендом баскетболистом Янисом Тиммой. Снимок с побережья океана звезда добавила в Инстаграм.

В кадре они с Тиммой позируют в обнимку на фоне песчаного пляжа в Майями. Анна одета в сдельный красный купальник, подчеркнувший ее пышную грудь.

В подписи Седокова отметила, что они с Тиммой полюбили друг друга размеры сердца и души.

Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце ... А я его за огромную душу, - подписала фото Анна.

На публикацию тут же отреагировал и сам Янис Тимма:
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂, - лаконично подписал он.

"Неоднозначно": Седокова засветила грудь и призналась, за что любит Тимму
instagram.com/annasedokova

Фолловеры отметили в комментариях, что разгадали метафору Анны, а также похвалили фото:

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  • Так двусмысленно😇🔥
  • Речь про грудь и член, я правильно понимаю?
  • Как красиво завуалировали))) 😁😁😁
  • Сердце у вас Аня действительно потрясное) так что я вашего кавалера понимаю 😁
  • 😀Ирония принята, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала  своей липосакции. 

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Теги: Янис Тимма, Анна Седокова, грудь
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.07.2020, 12:14
Оценка:  0
гость
Ахуезная чика. Между сисек ее отъeбaть и навалить в рот по полной
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