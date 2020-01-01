Экс-"ВИА Гра" рассказала, как стала женщиной, которую "все хотят".

"Мне говорили, что я жирная": Седокова призналась, что сделала липосакцию в 21 год instagram.com/annasedokova

Известная певица, ведущая и бывшая участница знаменитой группы “ВИА Гра“ Анна Седокова сделала откровенное признание в Сети. Артистка рассказала, как стала женщиной, которую “все хотят.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя звезда заявила, что в юности была “гадким утенком“ и очень комплексовала из-за того, что у нее не было парня. Поэтому Анна приняла решение научиться быть привлекательной.

“В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться“.

Седокова вспомнила о провальном первом кастинге в “ВИА Гру“. Тогда ей сказали, что она ничего не знает о женственности.

“На первом кастинге в Виа Гру со мной поговорили 2 минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности 🤦🏽‍♀️, слышала я в след. И я попробовала о ней узнать все. Жизнь била меня достаточно жестко. Иногда сама, иногда руками мудаков, но я не сдавалась. Я мечтала стать той самой красивой девочкой в школе“.

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Певица призналась, что после первой беременности ее называли жирной. Поэтому она в 21 год решила сделать липосакцию, однако это ей не придало уверенности в себе.

“В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать“.

Звезда призналась, что спустя 15 лет чувствует себя красивой и желанной. Кроме того, Анна написала, что выбрала достойного мужчину.

“Сейчас, спустя почти 15 лет я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня“.

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В конце поста Седокова заявила, что готова поделиться с поклонницами своим жизненным опытом. Для этого она вместе с экспертом Евгенией Павловской создала онлайн-курс “Про любовь“.

“Когда я впервые встретила @pavlovskaia_evgeniya и обсудила с ней все что происходило в моей жизни, она казалось все уже знала. И вдруг двое взрослых и очень уверенных женщин решили передать свой опыт и знания и сократить на 20 лет время в пути. Время тем, кому это действительно важно. Не всем. Я никогда не искала отмазок и не ищу в своём курсе таких. Мы начинаем 15 июля. Мы будем рассказывать. Женя отвечает за теорию, я отвечаю за практические знания. И поверьте у меня они есть. Жить жизнью своей мечты? Выйти на новый уровень? Привлекать правильных мужчин в свою жизнь, а не мудаков? Это знания, это опыт. Если хотите используйте мой. Держите“.

Анна Седокова призналась, что сделала липосакцию скриншот

Напомним, ранее Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть.

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