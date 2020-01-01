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Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда

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По случаю дня рождения Яниса Тиммы устроили вечеринку на прогулочном корабле .

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова роскошно отпраздновала день рождения своего бойфренда латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который вчера, 2 июля, отмечал 28-летие. Яркие кадры с торжества появились в Инстаграм Седоковой.

Правда, в начале вечера Анна скромно намекнула, что праздновать они будут вдвоем с Янисом, в тихом уютном месте. Об этом звезда написала в соцсетях, добавив эффектное фото с любимым. 

Сегодня будет отличный вечер . В тихом ресторанчике . Только ты и я ... #justatwoofus ❤️, - заинтриговала подписью Анна.

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

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Однако последующие кадры из Инста-сториз дали понять, что артистка пошутила - поскольку вечер был не тихий, а день рождения Тиммы отпраздновали на шумной вечеринке, которая состоялась на прогулочном катере. Именинник получил торт в виде собственного автомобиля.

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Седокова надела по случаю праздника эффектное блестящее платье с глубоким декольте и сделала пышную прическу с начесом.

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
Начес и макси-декольте: Как Седокова отгуляла день рождения молодого бойфренда
instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Седокова трогательно поздравила бойфренда с днем рождения.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, романы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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