"Лицо не пострадало?": Седокова упала в кадре на съемках клипа
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Певица Анна Седокова испугала поклонников падением на съемках. В Инстаграм экс-участница группы ВИА-гра добавила видео с бекстейджами нового клипа на песню “Самолеты“.
В кадре Анна идет по дороге в наряде а-ля Сара Коннор из культового “Терминатора“ - она одета в короткий топ, милитари-брюки с карманами, а дополняют образ темные очки. В процессе съемки Анна ускоряется и переходит на бег, а в какой-то момент оступается и резко падает.
Моя самая драматичная песня «Самолёты» экранизирована этим утром прекрасной @alinagerman .
Было ли больно? Было. Будет ли ещё?
«..кто-то бы мог отменить самолёты, остаться на взлётной сейчас, но оглянись и не дай мне упасть в этот раз...», - подписала видео Седокова.
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Подписчики прокомментировали видео, уточнив, все ли в порядке со звездой:
- Мне аж самой больно 😖 Пересматриваю и аж вздыхаю 🙈Надеюсь, руки и ножки целы 🙏🏻
- когда сотку нашла 😂🙈
- Аж у меня заболели локти и коленки
- Анечка, очень тебя жаль,но смотрю на повторе😂
- Подтвержденный
- Аааа, жестко😯надеюсь ты в порядке дорогая ♥️
- Оу, я надеюсь не сильно больно 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
- Анечка , и смех и грех . Ты как ?
- А лицо? Как же лицо? Не пострадало???? 😖😖🤯, - уточнили в Сети.
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