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"Лицо не пострадало?": Седокова упала в кадре на съемках клипа

Комментариев: 1
Поклонники певицы обеспокоены новым видео в соцсетях .

"Лицо не пострадало?": Седокова упала в кадре на съемках клипа
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова испугала поклонников падением на съемках. В Инстаграм экс-участница группы ВИА-гра добавила видео с бекстейджами нового клипа на песню “Самолеты“.

В кадре Анна идет по дороге в наряде а-ля Сара Коннор из культового “Терминатора“ - она одета в короткий топ, милитари-брюки с карманами, а дополняют образ темные очки. В процессе съемки Анна ускоряется и переходит на бег, а в какой-то момент оступается и резко падает.

Моя самая драматичная песня «Самолёты» экранизирована этим утром прекрасной @alinagerman .
Было ли больно? Было. Будет ли ещё?

«..кто-то бы мог отменить самолёты, остаться на взлётной сейчас, но оглянись и не дай мне упасть в этот раз...», - подписала видео Седокова.

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Подписчики прокомментировали видео, уточнив, все ли в порядке со звездой:

  • Мне аж самой больно 😖 Пересматриваю и аж вздыхаю 🙈Надеюсь, руки и ножки целы 🙏🏻
  • когда сотку нашла 😂🙈
  • Аж у меня заболели локти и коленки
  • Анечка, очень тебя жаль,но смотрю на повторе😂
  • Подтвержденный
  • Аааа, жестко😯надеюсь ты в порядке дорогая ♥️
  • Оу, я надеюсь не сильно больно 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
  • Анечка , и смех и грех . Ты как ?
  • А лицо? Как же лицо? Не пострадало???? 😖😖🤯, - уточнили в Сети.

Ранее мы писали, что Седокова пышно отпраздновала день рождения бойфренда.

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Теги: Анна Седокова, падение
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.07.2020, 18:03
Оценка:  0
pусский
Не пострадало, Анька упала на толстую сраньку.
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