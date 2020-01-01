Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Елены Кравец показала, в каком платье появилась на выпускном

Комментариев: 0
17-летняя Мария Кравец похвасталась роскошным нарядом.
Дочь Елены Кравец показала, в каком платье появилась на выпускном
Дочь Елены Кравец показала, в каком платье появилась на выпускном
instagram.com/ma_kravets

Старшая дочь звезды студии “Квартал 95“ Елены Кравец, начинающая модель Мария Кравец поделилась в соцсети яркими кадрами с выпускного. 17-летняя девушка окончила частную Новопечерскую школу. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Кравец-младшая показала фанам, какой наряд выбрала для вечеринки в одном из столичных ресторанов. 

Читай также: Звезда “Квартала 95“ Елена Кравец рассказала, пойдет ли в политику

Так, по случаю выпускного Маша одела роскошное синее платье с оголенными плечами, пышной юбкой с разрезом. Вечерний наряд она решила дополнить серебристой блестящей сумочкой и черными босоножками на каблуке.

Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Дочь Елены Кравец платье на выпускной
Скриншот

Ранее Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Маша Кравец, Елена Кравец, выпускной
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь