Дочь Елены Кравец показала, в каком платье появилась на выпускном
Старшая дочь звезды студии “Квартал 95“ Елены Кравец, начинающая модель Мария Кравец поделилась в соцсети яркими кадрами с выпускного. 17-летняя девушка окончила частную Новопечерскую школу. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Кравец-младшая показала фанам, какой наряд выбрала для вечеринки в одном из столичных ресторанов.
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Так, по случаю выпускного Маша одела роскошное синее платье с оголенными плечами, пышной юбкой с разрезом. Вечерний наряд она решила дополнить серебристой блестящей сумочкой и черными босоножками на каблуке.
Ранее Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми.
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