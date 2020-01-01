Дочь Елены Кравец показала, в каком платье появилась на выпускном

17-летняя Мария Кравец похвасталась роскошным нарядом.

Старшая дочь звезды студии “Квартал 95“ Елены Кравец, начинающая модель Мария Кравец поделилась в соцсети яркими кадрами с выпускного. 17-летняя девушка окончила частную Новопечерскую школу. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Кравец-младшая показала фанам, какой наряд выбрала для вечеринки в одном из столичных ресторанов.

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Так, по случаю выпускного Маша одела роскошное синее платье с оголенными плечами, пышной юбкой с разрезом. Вечерний наряд она решила дополнить серебристой блестящей сумочкой и черными босоножками на каблуке.

Дочь Елены Кравец платье на выпускной Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной Скриншот

Дочь Елены Кравец платье на выпускной Скриншот

Ранее Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми.

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